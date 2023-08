Zagallo tem melhora em quadro clínico, mas segue internado e sem previsão de alta

28/08/2023 | 12:10



Como você vem acompanhando, Zagallo que está com os seus 92 anos de idade acabou dando entrada em um hospital no Rio de Janeiro no dia 15 de agosto por conta de uma infecção urinária e segue internado desde então.

A equipe do ex-treinador de futebol está fazendo questão de atualizar quase todos os dias as redes sociais de Zagallo com a evolução do quadro de saúde dele e detalhes do boletim médico, e durante o último domingo, dia 27, Zagallo teve uma pequena melhora.

O Senhor Mario Jorge Lobo Zagallo segue internado no hospital barrador para tratamento de infecção urinária, seguindo com evolução favorável, com melhora clínica e laboratorial, lúcido, respirando sem a ajuda de aparelhos. Ainda sem previsão de alta hospitalar sob os cuidados da Doutora Marcia Ladeira.