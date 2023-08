Virginia Fonseca rebate críticas sobre ter várias babás para cuidar de suas filhas: - Mulher tem que ser mãe!

28/08/2023 | 12:10



Virginia Fonseca aproveitou um tempinho livre em sua agenda mais do que agitada para dar uma entrevista para Léo Dias, onde fez questão de falar sobre diversos assuntos, incluindo sobre as grande polêmicas envolvendo a babá de suas filhas.

- O problema é que eu sou mulher e mulher tem que ser mãe.

Além disso, Virginia Fonseca também comentou sobre os salários super altos das profissionais que contrata para cuidar de suas duas filhas que tem, Maria Flor e Maria Alice, que são frutos da relação com Zé Felipe.

De acordo com a influenciadora, sua própria mãe e avó das crianças é quem fica responsável por fazer as entrevistas e contratar as babás. Virginia então fez questão de elogiar as quatro e deixou claro que não sabe ao certo quanto elas ganham.

- Eu pretendo ficar com essas até não ter babá mais. A minha mãe que entra em ação [para fazer a escolha]. As meninas são ótimas, até porque elas cuidam do nosso prêmio mais precioso. A Viu e a Rafa cuidam da Maria Flore e a Renata e a Karina cuidam da Maria Alice. Não sei quanto elas ganham, mãe que cuida. A Viu e a Rafa são enfermeiras, e a Renata e a Karina não são, são babás.

Vale citar que Virginia Fonseca já foi duramente criticada na web por ter várias babás cuidando das crianças e ela concorda que se fosse um homem famoso, tudo seria completamente diferente no ponto de vista dos seguidores.

- Ninguém fala dos pais, nunca. E se você trabalha, você deixa de ser mãe para as pessoas, você não pode trabalhar, você tem que viver ali em função e tudo mais.

E assim como qualquer mãe, a esposa de Zé Felipe comentou que morre de vontade de ficar 24 horas ao lado das filhas, cuidando mais de perto delas e ressalta que esse é um trabalho bem cansativo e exaustivo, ainda mais por causa das críticas que as mulheres recebem.

- [Elas são julgadas:] Não faz nada, o marido banca. Imagina eu, em casa, com as Marias, o Zé Felipe bancando a gente, como eu ia ser xingada na internet.

Virginia Fonseca também relembrou durante o bate-papo com o jornalista que durante a gravidez de Maria Alice, ela chegou a ouvir diversas vezes que havia recebido uma fortura em dinheiro para engravidar de Zé Felipe.

- Quando eu engravidei da Maria Alice, falaram que eu tinha recebido para engravidar, 500 mil reais. Agora imagine se eu ficasse em casa com o Zé Felipe me bancando.