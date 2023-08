Umbanda Comedy se apresenta em Santo André nessa terça-feira

Da Redação



28/08/2023



O Umbanda Comedy, um dos grandes grupos de stand-up da atualidade, se apresenta na terça-feira (29) , às 21h, em Santo André, no Hillarius Comedy Bar. Nele, o quarteto composto por Paulo Mansur, Rogério Berê, Deco Machado e Renato Kuni aborda a religião de maneira descontraída e respeitosa, garantindo ao público momentos hilários.



Nas piadas, os humoristas contam situações vivenciadas por eles dentro da Umbanda, sempre tratando o assunto com muita leveza. Ainda que o foco seja na religião umbandista, o espetáculo pode ser assistido por pessoas de diferentes crenças sem que haja a sensação de não entender nada do que está sendo dito.



Um dos integrantes, Rogério Berê fala o que o público pode esperar do espetáculo. "É risada do começo ao fim. Para nós, é extremamente gratificante subir ao palco para falar de umbanda, sentir a energia das pessoas e poder conectar nossas histórias com as delas de forma cômica", diz.



Deco Machado completa destacando a importância da diversidade. "A gente sabe que é um tema bastante específico e que enfrenta certos tabus. Acredito que o show tem também esse papel de desmistificar algumas coisas e nada melhor que fazer isso com humor, de maneira leve e com muito respeito. Nós também adoramos receber nas apresentações pessoas de outras religiões, porque são pessoas dispostas a entender e, no fim, dar muita risada", comenta.



Os ingressos para o show podem ser comprados através do site https://www.ticketnamao.com.br/produto/umbanda-comedy_abc_29-ago/, com preços variando entre R$ 50 e R$ 120.