João Guilherme vira repórter por um dia e conversa com cantores da banda Ateez

28/08/2023 | 11:10



Como você vem acompanhando, João Guilherme é um artista super completo e sempre que dá mostra todos os seus talentos, seja nas redes sociais ou até mesmo na televisão. Como por exemplo no último domingo, dia 27, que o cantor fez uma pontinha de jornalista.

Isso mesmo, João Guilherme apareceu em um quadro durante o Fantástico chamado Repórter Por Um Dia em que ele apareceu conversando com alguns fãs do grupo de K-Pop Ateez, que fez show no último sábado, dia 26, em São Paulo.

Além disso, o artista fez questão de parar um pouquinho e bater um papo bem alto astral com os meninos do grupo sul-coreano e os membros da banda festejaram o fato de estarem no Brasil, e foram questionados como fazem para ficarem motivados, mesmo com a agenda lotada de shows.

- O motivos são nossos fãs, que sempre nos dão muita energia e apoio e, por isso, nós agradecemos muito. Obrigado! Só foi possível fazer show em um país grande como o Brasil graças aos nosso fãs. Nós vamos voltar muitas vezes aqui para encontrar vocês. Então, esperem por nós!