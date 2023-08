Elton John recebe alta após sofrer queda e ter ferimentos leves

28/08/2023 | 11:10



Elton John teria sido hospitalizado na noite do último domingo, dia 27, após sofrer uma queda. Segundo informações do MailOnline, o cantor estava em sua vila em Nice, na França, e deu entrada no departamento de ortopedia de um hospital em Mônaco com ferimentos leves.

O artista recebeu alta nesta segunda-feira, dia 28. Um representante teria adicionado em um comunicado que o famoso passa bem e está descansando em casa:

Podemos confirmar que, após um deslize ontem na sua casa no sul de França, Elton visitou o hospital local como medida de precaução. Após os exames, ele recebeu alta imediatamente esta manhã e agora está de volta em casa e com boa saúde.

Após o fim da turnê Farewell Yellow Brick Road, Elton se juntou ao marido e os dois filhos para passar uma temporada de verão no país europeu.