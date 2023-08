Adele: cantora repreende segurança, fala de Miley Cyrus e conta que já desmaiou em show

28/08/2023 | 10:19



A cantora Adele precisou interromper a sua apresentação no hotel e cassino Caesars Palace em Las Vegas, no Estados Unidos. na última sexta-feira, 25, após perceber que um segurança estava incomodando um dos fãs na plateia. A artista estava cantando quando pediu para que a sua banda parasse.

"O que está acontecendo com aquele homem que está sendo incomodado desde que subi no palco?", questionou a cantora. "Por que você está incomodando ele? Pode deixar ele sozinho, por favor?"

Em meios aos aplausos do público, Adele afirmou ao homem que os seguranças não iriam mais incomodá-lo. "Desculpa, pessoal. Os seguranças estavam perturbando ele e as pessoas sentadas atrás. Todos vocês estão aqui para se divertir", disse.

Conversa com os fãs

Durante o show, Adele sentou ao lado do piano que estava no palco e conversou com os fãs. A artista afirmou que já desmaiou de dor minutos antes de uma apresentação. A cantora relatou que enfrenta alguns problemas na coluna e que, na ocasião, a sua equipe precisou ajudá-la.

"Eles precisaram me levantar do chão", contou ao dizer que logo depois sentou para descansar o ciático. Em junho, a artista deu uma pausa de um mês nas apresentações Weekends With Adele (fins de semana com Adele, em português), que acontece até o mês novembro, em Las Vegas.

Adele também revelou que está viciado em uma das novas músicas da cantora Miley Cyrus, a canção Used To Be Young. "Sempre fui uma fã dela, eu a amo. Ela é uma lenda", disse.