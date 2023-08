Alok se pronuncia sobre arrastões em show em Copacabana: 'Problema de políticas públicas'

28/08/2023 | 10:16



Alok fez um show gratuito em Copacabana, no Rio de Janeiro, para comemorar seus 32 anos e também o centenário do Copacabana Palace no último sábado, 26. A apresentação, porém, não chamou a atenção apenas por uma grande pirâmide iluminada e um 'palco 360º'. No evento, pessoas que estavam no local foram vítimas de arrastões.

Nesta segunda-feira, 28, o músico se pronunciou sobre o assunto, dizendo que o ocorrido é um "problema de políticas públicas". "É um problema social profundo que a gente vive, e não cabe a mim", comentou Alok, que afirmou que o esquema de segurança do evento foi o mesmo do réveillon em Copacabana.

"O meu papel é proporcionar o melhor show para o entretenimento de todos os que estavam presentes ali, e a gente fez isso com muito esforço", disse. Antes da apresentação, o DJ divulgou, em seu perfil no Instagram, informações sobre o plano de segurança para o show.

Segundo ele, o esquema contaria com mais de 900 policiais nas ruas, 20 torres de observação e 16 áreas de verificação para inspeção de bolsas com detectores de metal.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que preferiu não comentar as declarações do DJ. Conforme um balanço da polícia, cerca de 500 pessoas foram detidas durante o evento e 150 materiais perfurocortantes, como facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos nos pontos de revista.

Alok desmente fake news sobre suposto discurso político em show

O músico também aproveitou o vídeo para desmentir uma fake news que circula nas redes sociais sobre um suposto discurso político que teria feito durante o show em Copacabana. Conforme o DJ, o registro que está sendo compartilhado é de uma apresentação de Alok no Rock in Rio em 2019.

"Estão explorando a minha imagem politicamente para inflamar uma discussão que não é minha", comentou. O DJ contou que, na ocasião, havia feito um discurso "pautado nos ensinamentos de Jesus de amar o próximo, não praticar o ódio e que o sentido da vida é amar".

"Explicar o amor, às vezes, é muito complexo. Tem uma forma mais fácil de explicar, porque a gente sabe o que não é amor: o ódio, a violência, a indiferença, o preconceito." "Então é só excluir tudo isso e, o que sobrar, é amor. E foi isso o que eu disse."

Ao final do discurso, segundo Alok, as pessoas começaram a vaiar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Ele, porém, disse que não as induziu a isso. "Não só nesse evento, como em diversos outros que fui, às vezes rolava (sic) manifestação contrária e, às vezes, a favor do ex-presidente. Mas quem sou eu para fazer algum juízo de valor?", questionou.

O músico afirmou que se apresenta para "levar alegria para as pessoas que estão presentes" e que possui fãs de todos os espectros políticos. "Eu detesto polêmica, e eu não queria que as pessoas explorassem a minha imagem politicamente."

Por fim, Alok mostrou que a estrutura do que foi chamado de Show do Século está sendo desmontada e elogiou a produção e a promoção do evento. "É um projeto que acaba trazendo muitos empregos diretos e indiretos, movimenta bastante a economia da cidade também. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estiveram presentes ou assistiram de casa tiveram um momento inesquecível."

