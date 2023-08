Taxas de juros batem mínimas com enfraquecimento dos yields dos Treasuries e dólar

28/08/2023 | 10:14



Os juros futuros têm viés de baixa e renovaram mínimas na manhã desta segunda-feira, 28, conforme o dólar e os retornos dos Treasuries enfraqueceram, em semana de payroll nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a agenda começa fraca e sem muitas alterações relevantes no boletim Focus.

A fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no fim de semana, parece ter efeito limitado nos negócios. Campos Neto disse que a convergência fiscal pode contribuir para uma queda mais consistente dos juros e uma manutenção em nível baixo por mais tempo.

O dirigente fala hoje em dois eventos (14 horas e 19 horas).

Às 10 horas, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia mínima de 12,405%, estável.

O DI para janeiro de 2025 batia mínima de 10,510%, de 10,505% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava na mínima de 10,210%, de 10,232%, e o para janeiro de 2029 marcava mínima de 10,690%, de 10,723%.