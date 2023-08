O primeiro parquinho. Vila Gonçalves. A fábrica dos Miele. Novos tempos para o Largo do Governo.

Ademir Medici

O memorialista Marcos Teixeira da Silva foi quem localizou a fotografia nos guardados da família, quando buscava elementos para o livro de contos “Via 7 Minutos” e que reúne histórias vivenciadas por gente da cidade.

Informa Marcos:

Gosto desta foto, que foi batida em 1956.

Ela tem como plano de fundo a Vila Gonçalves, ainda pouco habitada.

Observa-se à esquerda, por detrás das árvores, a Fabrica de Móveis São Carlos, dos Irmãos Miele, fundada em 1920 e que se especializou em móveis para escritório.

NOTA DA MEMÓRIA

A foto do parquinho, descoberta por Marcos Teixeira da Silva, foi tirada pouco depois da inauguração da Praça Lauro Gomes, já que o logradouro é de meados dos anos 50.

O espaço de toda a praça foi o grande quintal do casarão do alferes Bonilha, imóvel do século XIX demolido para a construção da praça.

Desapropriada, a área tornou-se o Largo do Governo, ponto final do bondinho dos Pujol, que na década de 1920 interligou Santo André a São Bernardo.

A construção da Praça Lauro Gomes determinou, também, o fim do campo do Palestra de São Bernardo.

O parquinho foi coqueluche dos alunos do Grupo Escolar Maria Iracema Munhoz, construído naqueles mesmos anos 50.

LAZER. No jardim público da Praça Lauro Gomes, o parquinho em 1956. Ao fundo, Vila Gonçalves, à esquerda, a fábrica dos Miele

1903

Notas de Meteorologia

O tempo no Estado de São Paulo

O diferencial de Paranapiacaba

Em artigo publicado n’O Estado de São Paulo (edição de 16-8-1903), J. N Belfort Mattos analisava o clima paulista no início do século 20, dividindo o Estado em três categorias.

I – O clima do Litoral, quente, úmido e bastante chuvoso.

II – O clima do Interior, menos quente, muito mais seco, menos chuvoso, com nebulosidade relativamente pequena.

III – Alto da Serra (Paranapiacaba) e vizinhanças: são ali abundantes as condensações sob a forma de garoa.

Especificamente sobre Paranapiacaba, escreve o articulista:

O máximo de nebulosidade observado entre nós é o característico desta categoria.

Conserva-se a atmosfera mais ou menos anuviada, o que produz os tristonhos dias que toldam o nosso belo céu tropical.

Poucos são os dias inteiramente claros.

A coluna pluviométrica no Alto da Serra alcançou em 1902 mais de quatro metros e meio, máximo até hoje registrado entre nós.

Muito visitadas pelos nevoeiros e já bastante frias, as terras do Alto da Serra e vizinhanças não se prestam à lavoura do café, cuja maturação aí é muito irregular.

A CRISE DA FERTILIDADE

Ainda em 1903, registrava Augusto da Silve Telles, da Sociedade Paulista de Agricultura, Comércio e Indústria:

Há longos cinco meses que não chove.

Não tomemos medidas enérgica, e não tardará que São Paulo se converterá num árido deserto.

Os campos ressecados não dão alimento à criação.

Os rios estão reduzidos a minguados córregos.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8478

CULTURA & LAZER – O repórter Paulo Carneiro entrevista Gil Gomes, o repórter policial de maior Ibope na TV.

O entrevistado contestou acusação de que teria classificado Diadema como o Vietnã brasileiro, referindo-se especificamente ao Jardim Campanário.

Gil Gomes foi fotografado por Renato Rodrigues.

EM 29 DE AGOSTO DE...

1853 – Comarca de Curitiba separa-se da Província de São Paulo; forma-se a Província do Paraná.

1903 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): estiveram aqui reunidos os fiscais Benedicto (São Bernardo), Oreste Rebechi (Ribeirão Pires) e José Pires de Camargo (Piassaguera).

1953 – O vereador Elio Bernardi indicava à Câmara Municipal de Mauá o envio de ofício ao governo do Estado solicitando a designação de um cirurgião-dentista para o Grupo Escolar Visconde de Mauá.

Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo.

NOTA – Elio Bernardi, futuro vice-prefeito e prefeito de Mauá, além de deputado estadual, era, em 1953, representante como vereador do então distrito de Mauá na Câmara andreense.

Naquele mesmo ano, Mauá alcançaria a sua emancipação político-administrativa e Elio Bernardi não aparece na lista dos autonomistas.

1973 – Prefeitura de São Caetano anuncia adesão ao Projeto CURA (Comunidades Urbanas de Recuperação Acelerada) para obras nas Vilas Gerty, Oswaldo Cruz, Boqueirão, Cerâmica, São José e Jardim São Caetano.

