Mel Maia passa dia na academia e não marca presença em festa de aniversário de MC Daniel

28/08/2023 | 10:10



O que rolou? MC Daniel realizou uma festa de aniversário no último domingo, dia 27, para comemorar os 25 de idade e internautas perceberam que uma pessoa muito importante não estava presente. Mel Maia não foi vista em nenhuma das publicações feitas pelo cantor ou sequer usou as redes sociais para desejar parabéns a ele.

Por conta do relacionamento amoroso deles, os seguidores acreditaram que os dois passariam da data juntos e ficaram surpresos ao ver que as únicas postagens feitas pela atriz a mostravam na academia. No Twitter, muitas pessoas dispararam comentários sobre a situação.

Como assim a Mel Maia não fez um Stories, uma publicação de niver ao Daniel e nem foi no aniversário dele, sendo que eles estavam no Estados Unidos juntos, ficaram na casa deles esses dias e sem contar que quando foi o nível dela ele viajou, fez questão de fazer um dia feliz Mesmo depois de cumprir agendas.

Muito paia que a Mel Maia, não foi no aniversário do Daniel porque no aniversário dela ele viajou fez questão de fazer um dia feliz para ela. Mesmo depois de cumprir agendas, é aquilo né tem CONSIDERAÇÃO e consideração!!

Só se fala de Cabelinho e Bella! Tá rolando uma super festa de aniversário para o amo Daniel aqui no Rio e a Mel Maia está em casa!