Confira os principais golpes contra idosos

Nilton Valentim



28/08/2023 | 09:36



Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são alvos preferenciais de pessoas mal intencionadas, principalmente porque são idosos e, na maioria das vezes, possuem pouca familiaridade com aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets ou computadores. O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) elaborou uma lista com os dez principais golpes que são aplicados em pessoas com mais idade. E ainda elencou uma série de instruções de como se defender ou buscar ressarcimento em caso de tornar-se vítima.

Somente nos primeiros cinco meses deste ano o Disque 100 – canal de denúncias do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) recebeu aproximadamente 47 mil denúncias que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos contra os idosos.

VEJA QUAIS OS PRINCIPAIS GOLPES APLICADOS:

Golpe do consignado

É o principal tipo de golpe contra pessoa idosa existente hoje no Brasil e também é o mais difícil de ser descoberto. Os golpistas conseguem os dados da vítima pela internet ou até mesmo por vazamento de informações da Previdência Social. Eles fazem empréstimos no nome do aposentado que nem sabe que isso está acontecendo. Só vai perceber quando chegam os descontos.

Golpe da aposentadoria

Apesar de serem proibidos - de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto Idoso e Lei Superendividamento - de fazerem qualquer tipo de publicidade para aposentados, algumas instituições financeiras descumprem essa regra e assediam livremente pessoas idosas.

Muitos idosos são vítimas de crédito não solicitado ou são induzidos a informar dados que confirmam as operações involuntárias. Com esse assédio, o aposentado ou pensionista acaba pegando um empréstimo sem saber das regras, da taxa de juros, do valor do empréstimo e por quanto tempo vai ter que pagar. Alguns não sabem nem como funciona o desconto do consignado direto no pagamento da aposentadoria ou pensão.

Golpe do Meu INSS

Semelhante ao golpe do consignado. Por meio desses dados roubados de aposentados e pensionistas, os golpistas acessam o aplicativo do Meu INSS e, a partir dele, fazem empréstimos dos mais variados no nome da vítima.

Golpe com cartão de crédito

São inúmeros os golpes que envolvem cartão de crédito. Em um deles, a vítima recebe um SMS (mensagem de texto) ou até um Whatsapp com alertas de compras de valor alto ou de que o cartão foi clonado. A pessoa responde, informa alguns dados e, pronto: o golpista pega essas informações e passa a usar o cartão da pessoa. Por isso, nunca entre em links ou telefones indicados nas mensagens.

Outro golpe bem comum é o da clonagem do cartão de crédito. Ao passar o cartão em uma maquininha de determinada loja ou em uma compra na internet, os dados do cartão são roubados e os criminosos passam a utilizá-lo.

Há ainda golpes em que ao passar o cartão na maquininha fraudada ou com visor quebrado, seja por aproximação ou por inserção, o valor registrado é muito maior do que o dito pelo suposto “vendedor ou entregador” e não o valor que foi informado no ato da operação ou que aparece na tela da máquina.

Golpe do Whatsapp

Também é um golpe muito comum contra pessoas idosas. Principalmente pelo fato de os golpistas pensarem que essas pessoas são mais vulneráveis a cair nesse tipo de golpe que envolve enganação e roubo de identidade. O golpista, em um outro número de celular, muda a foto, o nome e a descrição no Whatsapp para um parente da vítima. Normalmente um filho ou um neto. Finge ser a pessoa e pede um dinheiro urgente para ser pago por pix. A vítima acredita ser o parente e acaba fazendo o depósito.

Golpe do falso sequestro

O golpista liga ou manda uma mensagem de Whatsapp para a vítima e finge ser um parente que foi sequestrado. Pede um valor em dinheiro para liberar a pessoa. Só que é mentira. Finge inclusive a voz, põe no telefone alguém chorando, gritando. Tudo isso para deixar a vítima desestabilizada ao ponto de fazer o depósito.

Golpe do delivery

Muito comum em datas comemorativas, aniversários, Natal, Dia das Mães, dos Pais, dos Avós, entre outros. Um entregador vai até a sua casa, fala que você recebeu determinado presente por algum motivo e diz que você só deve pagar a entrega. O problema é que esse pagamento deve ser feito pelo cartão de crédito. Ao pagar, a máquina está fraudada e passa um valor muito maior do que o dito pelo suposto entregador.

Golpe da compra pela internet

Comprar na internet está cada vez mais comum e as pessoas idosas também têm utilizado desse recurso para consumir. O problema é na hora de escolher os sites para essas compras. Só compre em lojas na internet que sejam extremamente confiáveis. Se tiver dúvida, pergunte para algum parente que possa te ajudar.

Golpe do falso atendente de banco

É um golpe que está cada vez mais sofisticado e que tem feito muita gente de vítima, principalmente os idosos. Uma pessoa liga fingindo ser um atendente de banco, fala alguns dados da vítima, é super educada, conversa de forma muito técnica e, ao ganhar confiança da pessoa, começa a pedir para confirmar algumas informações. Nisso, a vítima passa alguns dados que são essenciais para o golpista roubar o dinheiro no banco. Em alguns casos, como no golpe do acesso remoto, o criminoso fala para a pessoa baixar um aplicativo ou clicar em um link. É o que ele precisa para acessar o aplicativo do seu banco e fazer a limpa por lá.

Fraude do seguro e da tarifa de banco

Ao conquistar a lealdade e a confiança desses consumidores, o gerente de um banco ou mesmo um atendente oferece determinados seguros ou tarifas a mais em troca de “benefícios”. Muitas vezes esses benefícios não existem, são falsos, feitos apenas para que se pague um valor a mais ao banco. Em outras situações, o banco começa a te cobrar por tarifas e seguros que você sequer contratou e você só vai notar quando for conferir o seu extrato.

O QUE FAZER SE EU FOR VITÍMA DOS GOLPES CONTRA PESSOAS IDOSAS?

Guarde todos os documentos que tiver que provem que foi vítima de um golpe: comprovante de transferência bancária, registro de chamada telefônica do fraudador, entre outros;

Entre em contato com o banco, financeira, INSS ou a determinada instituição que houve a prática do golpe. Peça a restituição do valor e o número de protocolo de atendimento. Guarde esse número;

Se não pagarem e devolverem o valor que você perdeu, utilize o número de protocolo para fazer uma denúncia no Procon ou no site consumidor.gov.br;

Faça também um boletim de ocorrência e explique tudo o que aconteceu;

A instituição tem um tempo para poder responder, depois que você fizer a denúncia no Procon e no consumidor.gov.br;

Se mesmo após a denúncia, a instituição não te devolver o dinheiro. Entre na Justiça!