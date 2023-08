Basquete Diadema conquista a primeira vitória no Paulista

Da Redação



28/08/2023 | 10:00



O Basquete Diadema alcançou a primeira vitória no Campeonato Paulista da 1ª Divisão 2023, ao derrotar o América/Unirp/Smel Rio Preto, ontem, por 84 a 80 (45 a 38 no primeiro tempo), em jogo válido pelo turno da fase inicial, disputado no ginásio Municipal Ayrton Senna, em Diadema.

O jogo começou equilibrado, mas o Basquete Diadema comandou o marcador nos três primeiros quartos, graças ao bom desempenho ofensivo, em especial nas bolas de longa distância (48% de aproveitamento nos arremessos de três pontos). Isso fez com que a equipe, comandada pelo técnico Julio Malfi, abrisse vantagem.

Nos dez minutos finais, o América/Unirp/Smel Rio Preto partiu com tudo para a recuperação e chegou a ficar próximo, mas o representante do Grande ABC teve a força para se manter na dianteira do placar e garantir o primeiro resultado positivo na competição – 24 a 20 (primeiro quarto), 21 a 18 (segundo quarto), 25 a 20 (terceiro quarto) e 14 a 22 (quarto final).

Com a vitória, o Basquete Diadema aparece na sexta colocação na classificação geral, com uma vitória e três derrotas. O próximo desafio da equipe diademense será contra o Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí, no dia 10 de setembro, às 16h.