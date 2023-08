Filho mais velho de Messi vai reforçar categorias de base do Inter Miami

28/08/2023 | 09:37



A ligação entre Lionel Messi e Inter Miami foi reforçada nesta segunda-feira. O clube dos Estados Unidos anunciou a entrada de Thiago Messi, filho mais velho do craque argentino, nas categorias de base do time da Flórida.

"Thiago Messi ingressará na academia do Inter Miami. Ele se juntou à equipe sub-12", anunciou o clube, de forma discreta, nas redes sociais. O post é acompanhado de um vídeo em que Thiago mostra parte de suas habilidades em campo, em momento casual, vestindo a camisa do time e calçando tênis.

A notícia fez os internautas viralizarem outro vídeo protagonizado pelo menino. Durante a apresentação de Lionel no clube americano, Thiago aplica uma "caneta" no pai, que caminhava distraído no gramado, em meio a foguetório e ovação da torcida do Inter Miami, em julho.

Thiago, que vai completar 11 anos em novembro, é o filho mais velho de Lionel. O ídolo argentino tem mais dois filhos: Mateo, de sete anos, e Ciro, de cinco. Todos são fruto do casamento de Lionel com Antonela Roccuzzo.

Messi anunciou sua ida para o futebol dos Estados Unidos em junho, surpreendendo o mundo do futebol. Aos 36 anos, o argentino decidiu ousar na carreira, num mercado ainda pouco badalado e de pequeno prestígio na modalidade. Ele alegou segurança e tranquilidade para viver e jogar nos EUA, após uma carreira vitoriosa, mas de muitas cobranças e assédio na Europa.