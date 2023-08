Palavra do Leitor - 28 de agosto de 2023

Da Redação



Charge

Achei mais do que merecido o prêmio concedido pelos jurados do 50º Salão Internacional de Humor de Piracicaba a Luiz Carlos Fernandes, de Santo André e do nosso Diário (Setecidades, ontem). A genial referência à obra icônica do pintor e ilustrador norte-americano Norman Rockwell, Autorretrato Triplo, deve servir de alerta aos perigos que a humanidade corre ao investir na inteligência artificial sem nenhum freio ético e moral. Talvez falte pouco tempo para os robôs se enxergarem como humanos, transformando em realidade o sombrio recado passado pelo Fernandes em forma de obra-prima.

Antônio Ozeiro Tabul - Diadema

São Bernardo

O tom da reunião do Cidadania realizada em São Bernardo neste sábado deixa claro que o partido vai tratar o município como prioridade na eleição do ano que vem, devendo investir alto para transformar o deputado Alex Manente no próximo prefeito (Política, ontem). Como o PT também já disse que o pleito são-bernardense será questão de honra para o partido, a briga tende a excluir o candidato da máquina. Orlando Morando, o tucano que atualmente comanda a cidade, deve ficar a ver navios.

Soraia C. Pêra - São Bernardo

Uniformes escolares

De volta à cena do crime, o vice-presidente Geraldo Alckmin, substituindo o presidente Lula, veta lei que disponibiliza uniformes escolares na educação básica, sob a alegação de contrariar o interesse público. A lei gera despesa aos cofres públicos e esses gastos não estão apoiados a uma fonte de receita. Muito bem, e quando o governo corta verba da educação, já não deveria estar previsto esse investimento? Um governo que nega às suas crianças o uniforme escolar está fadado a, lá na frente, gastar em uniformes nos presídios. Para dar dinheiro aos políticos, não há lei que impeça. Vamos ver o que farão os inquilinos do Congresso quando se depararem com esse veto. A conferir.

Izabel Avallone - Capital

Brics

Lula expõe, de forma ridícula, o Brasil contra o ocidente, afrontando-o, principalmente com seu indigesto antiamericanismo, ao apoiar cegamente o aumento do número de países no grupo dos Brics. Ou seja, tudo que a China queria para contrapor ao ocidente. Como ocorreu no acordo final da cúpula de Johanesburgo, na quinta-feira, no qual os atuais integrantes e fundadores, como Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China, aceitam como novos participantes o Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argentina e Etiópia. Ou seja, é lamentável ver o presidente do Brasil, Lula da Silva, como serviçal da China, sem que tivesse o aval do povo brasileiro para formalizar esta decisão improdutiva ao País. O atual presidente continua enfiando os pés pelas mãos, assim como nos envergonha há tempos quando mantém sua idolatria a ditadores, e ainda apoia cegamente o déspota Vladimir Putin nesta insana guerra da Rússia contra a Ucrânia. Lula está agindo, tal qual fazia Bolsonaro, achando que tudo pode presidindo esta República. É de estarrecer!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Música

Para um ganhar, quase sempre o outro tem necessariamente que perder? A vida é um jogo, cada um contra todos. ‘Você vai morrer e não vai pro céu’... Os Titãs são um dos melhores grupos musicais do Brasil. Letra contestativa, denunciante, explicante, replicante etc. As pessoas gostam de ganhar, embora o empate e as terríveis derrotas nunca possam ser descartadas!

Edson Rodrigues - Santo André