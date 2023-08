Da Redação



28/08/2023



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), é conhecido por contorcionismos políticos para justificar posicionamentos de ocasião. Já foi o deputado estadual do Metrô e defensor do enterro da Linha 18-Bronze. Foi aliado e opositor do então governador paulista Geraldo Alckmin dentro do PSDB. Enalteceu o ex-governador João Doria e não pensou duas vezes em desembarcar do ombro dele quando o cenário mudou. Esteve ao lado de Aécio Neves no segundo turno da eleição presidencial de 2014 e, depois, manobrou para tentar, em vão, expulsar o hoje deputado tucano do partido. Teve no ex-prefeito William Dib um modelo de homem público e, durante a eleição de 2008, fez de tudo para escondê-lo na campanha.

Ao que parece, sua mulher, a deputada estadual Carla Morando, tem adotado postura idêntica para casos que lhe convém. A mesma Carla Morando que hoje pede apoio de todas as mulheres dizendo ter sido agredida com frase machista pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) é a mesma que, em fevereiro de 2020, para defender o então presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, afirmou que deputadas da esquerda eram “escória”, “ridículas” e que só “olhavam para o próprio rabinho”.

Uma lenda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ex-deputado estadual Campos Machado costuma dizer que palavra dada é flecha lançada, que não volta mais. Por mais que Carla hoje tente levantar a bandeira do feminismo – e é importante que o faça, diga-se –, ela não pode querer esconder o passado. A Carla que hoje suplica por sororidade é a mesma que também cruzou os braços quando o marido, em rede nacional, agrediu uma mulher durante a pandemia, chamando-a de “vaca”, “vagabunda” e que “precisava de um tanque de roupa suja para lavar”. Carla lançou sua flecha no passado. E não pode, à base da hipocrisia, querer fazer com que essa flecha volte sem fazer uma reflexão pública de sua postura.