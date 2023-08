Construindo o futuro da política

Gabriel Rosalin

27/08/2023



Você sabe qual é o papel de um vereador? Alunos de escolas de São Bernardo estão aprendendo na prática sobre a função dessas pessoas na sociedade. O projeto Câmara Jovem, criado em 2004, tem o intuito de incentivar a participação dos estudantes na política brasileira. A ação promove a vivência das atividades exercidas pelos vereadores, iniciando com o entendimento sobre a vida pública legislativa e a importância de aprender sobre a governança.

A 12ª edição do projeto ocorreu nos dias 22 e 24 de agosto, com a presença de 70 vereadores mirins e, aproximadamente, 40 escolas participantes. Durante a Câmara Jovem, os alunos apresentaram suas propostas e projetos de lei que entenderam ser úteis ao município e à população.

Assim como nas sessões ordinárias da Câmara, os vereadores mirins elegeram os participantes da mesa diretora para ocuparem o cargo de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Os jovens debateram sobre os projetos, votando a favor ou contra as propostas apresentadas. No total, apenas dois projetos não foram aprovados.

O estudante do Colégio Objetivo Ryan Veloso participou da ação e apresentou o projeto de lei Baú Pet, que consiste na implementação de baús armazenados com saquinhos ecológicos biodegradáveis para o recolhimento de fezes de animais, nas praças e parques de São Bernardo. “Eu passeio com meu cachorro pelas ruas e pelos parques e vejo que realmente tem o problema das recolhas e das sacolinhas. A Câmara Jovem me ajudou tanto na questão de entender mais da política, como para entender da convivência com as pessoas aqui nesse meio”, relatou.

Outro projeto apresentado foi o Arte nas ruas, que planeja disponibilizar espaços em prédios públicos e praças para artistas anônimos mostrarem trabalho de grafite. O idealizador dessa ideia é o aluno Arthur Bernardes, do Colégio Aconchego. Ele comenta que essa proposta pode deixar a cidade mais bonita. “Vai diminuir a poluição visual e ainda pode ajudar artistas pequenos terem uma renda melhor”, completou.

O aluno do Colégio Harmonia Éric Miki também participou e elaborou o projeto de lei Terapia da vida, uma plataforma on-line que visa promover o bem-estar emocional e aprimorar o desempenho acadêmico dos alunos, a partir do compartilhamento de conhecimento.

Esta edição do projeto Câmara Jovem foi presidida pelo vereador Eduardo Tudo Azul (PSDB). Ele comenta que o interesse dos alunos pela proposta cresce cada vez mais. “O projeto segue no caminho certo na conscientização política dos jovens, para que se tornem melhores eleitores e tenhamos políticos mais prósperos”, completou o legislador.