Idosos se tornam o alvo predileto de golpistas

27/08/2023



Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) são alvos preferenciais de pessoas mal intencionadas, principalmente porque são idosos e, na maioria das vezes, possuem pouca familiaridade com aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets ou computadores. O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) elaborou uma lista com os dez principais golpes que são aplicados em pessoas com mais idade. E ainda elencou uma série de instruções de como se defendeder ou buscar ressarcimento em caso de tornar-se vítima.

Somente nos primeiros cinco meses deste ano o Disque 100 – canal de denúncias do MDHC (Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania) recebeu aproximadamente 47 mil denúncias que apontam para cerca de 282 mil violações de direitos contra os idosos.

No ano passado, os registros oficiais revelaram mais de 150 mil violações a partir de mais de 30 mil queixas. Isso representa aumento 57% nas denúncias e de 87% nos registros de violações de direitos estatisticamente. Os números são do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos.

O caso é tão preocupante que em julho foi formado um GT (Grupo de Trabalho) para ações de enfrentamento à violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa.

No início do mês foi firmado um acordo de cooperação entre MDHC e o INSS que visa garantir mais proteção às pessoas idosas contra situações de abuso e exploração financeira.

Está prevista a adoção de programas específicos que vão atuar nas várias formas pelas quais a violência ocorre contra a pessoa idosa. O objetivo é eliminar o atravessador mal-intencionado e garantir o pleno acesso ao benefício do INSS, facilitação do atendimento telefônico pelo Disque 100 e o Ligue 135 e reformulação do aplicativo Meu INSS, para inclusão digital dessa parcela da população.

“Estamos construindo várias ações e é importante criar parcerias que sejam úteis para a população idosa oferecendo equipamentos, estratégias de letramento, para prevenção a fraudes. E que o próprio beneficiário receba informações de uma instância confiável”, afirmou a secretária-executiva do MDHC, Rita Oliveira.

CONSIGNADO

Um dos golpes mais comuns é o empréstimo consignado, com parcelas descontadas da aposentadoria. Somente no ano passado, os Procons registraram 57.824 queixas.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) atua no combate dessa prática desde 2020, quando foi criada a autorregulação do consignado. Desde então, 1.210 punições foram aplicadas, com 46 entidades fechadas.