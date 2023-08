Hábito de leitura, treino da escrita e curiosidade são bases para bom texto

Beatriz Mirelle



27/08/2023 | 22:35



Escrever uma boa redação requer treinamento. Do dia para a noite, não é possível ter um resultado satisfatório. Prática, empenho e organização para estruturar os argumentos com clareza e coesão, além de leitura para se familiarizar com o gênero textual e tema solicitados, são requisitos necessários. Essa é a avaliação da professora de português Raquel Sanches, do Colégio Adventista de Diadema. Ela e o docente Ênio César, do Colégio Mackenzie Brasília, foram convidados pelo Diário para dar dicas aos candidatos do 17º Desafio de Redação a se saírem bem no maior concurso literário do Grande ABC.

O tema deste ano é Reciclar Para Transformar: Como a Economia Circular Pode Revolucionar Nossa Sociedade. O gênero da redação é livre para as categorias um e dois (alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, EJA-Educação de Jovens e Adultos e Telessala) e dissertativo-argumentativo para as categorias três, quatro, cinco e seis (alunos do Ensino Médio, EJA e Telessala, professores e membros da Comunidade com Ensino Médio completo).

O estudante deve revisar o texto, no mínimo, duas vezes para checar se não foi contraditório em algum trecho, evitar erros ortográficos e eliminar repetições. Ao candidato que pode escolher qualquer gênero textual, a professora Raquel aconselha que opte pela familiaridade. “Ele precisa estar seguro e entender bem qual a estrutura do gênero que vai fazer. Então, deve-se analisar o que ele mais praticou na escola porque é mais provável que consiga se sair bem.”

No dissertativo-argumentativo, mesmo gênero solicitado pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o candidato precisa observar se colocou os conectivos (também, do mesmo modo, uma vez que, mas, porém, em suma) adequados e se a proposta de intervenção está ligada aos argumentos.

Nesse caso, os docentes aconselham que sejam escritos quatro parágrafos. “Na introdução, o aluno precisa começar com um repertório cultural, ou seja, buscar uma área de conhecimento para relacionar com o tema. O estudante precisa ter conhecimentos ‘coringas’. Em seguida, ele coloca a tese (posicionamento dele em relação ao assunto da redação) e fecha o primeiro parágrafo com uma frase de encaminhamento. No segundo e terceiro parágrafos, ele precisa defender o ponto de vista dele (argumentação). Ele precisa usar elementos que tenham ligação com a temática”, indica Raquel.

Já no último parágrafo é a conclusão, com proposta de intervenção. “Ele precisa descrever qual agente pode efetivar a solução do ‘problema’ apresentado, qual será a ação e por qual meio ela será executada, detalhamento e finalidade”, argumenta Raquel.

De acordo com Ênio Cesar, a busca por repertório para escrever uma redação acontece também fora da sala de aula. “Isso passa pela escolha de seriados e documentários, leitura de notícias e artigos, estudos de filosofia, sociologia, atualidades, bem como pelas próprias vivências do jovem.”

Para o professor, a melhor forma de desenvolver a escrita é com treino orientado. “Um exercício interessante é esboçar um roteiro do texto, que prevê o que será apresentado em cada parte: introdução, desenvolvimento e conclusão. Feito esse esboço, fica mais fácil perceber as relações entre as partes e definir os elementos coesivos que caberão dentro de cada parágrafo e entre um e outro.”

INSCRIÇÕES

As inscrições para o Desafio de Redação terminam em 29 de setembro. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis em www.dgabc.com.br/desafioderedacao. A 17ª edição é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da Fundação Santo André.