Brasil arrasa Chile e vence a segunda no Sul-Americano de vôlei masculino

27/08/2023 | 22:27



Após se deleitar com o título invicto da seleção feminina, sem nenhum set perdido, a torcida pernambucana está vivendo uma experiência parecida com a seleção masculina durante o Sul-Americano de Vôlei, disputado em Recife. A equipe comandada por Renan Dal Zotto venceu o Chile por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18, e 25/19, neste domingo, e conquistou a segunda vitória em dois jogos no torneio. A primeira também foi por 3 a 0, sobre a Colômbia.

"Mais um jogo em que conseguimos impor um bom ritmo de saque, com poucos erros. Tivemos a oportunidade de novo de quase todos poderem jogar, e o ritmo se manter lá em cima. Agora é pensar na Colômbia, mais um jogo importante. Mas o fundamental é continuar pensando jogo a jogo e crescer durante a competição", comentou Dal Zottto.

No duelo deste domingo, no Ginásio Geraldão, Dal Zotto escalou o oposto Felipe Roque, destaque do jogo passado após sair do banco de reservas, no lugar de Alan. Roque aproveitou a oportunidade e saiu de quadra como maior pontuador, com 15 pontos. Bruninho, Lucarelli, Leal, Lucão, Otávio e Thales começaram a partida ao seu lado. Já Fernando Cachopa, Alan, Honorato, Adriano e Judson entraram no decorrer do duelo.

Depois de Felipe Roque, o maior pontuador foi o central Otávio, com 11, dos quais dois foram de saque. "Foi uma grande vitória hoje. A equipe se postou muito bem e jogou com seriedade desde o início, e isso é o mais importante. Temos que pensar em evoluir a cada dia e aproveitar bastante esse fator casa, que é sempre muito bom. A equipe está sacando muito bem, sempre treinamos muito para ter essa consistência. Hoje em dia, sacar bem é meio caminho andado para pontuar no bloqueio e no contra-ataque", afirmou Otávio.

Maior vencedor do Sul-Americano, o Brasil tem 33 ouros da competição e só não foi campeão em 1964, ano em que foi derrotado pela Argentina. O torneio, organizado em formato de pontos corridos, é visto como uma forma de preparação para o Pré-Olímpico, que será disputado de 30 de setembro até 8 de outubro.