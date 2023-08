Carla Morando já foi denunciada no conselho de ética por fala machista

Lays Bento



27/08/2023 | 22:14



Autora de representação contra o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), em que alega ser vítima de misoginia, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) já foi denunciada no mesmo conselho de ética da Assembleia Legislativa por falas consideradas machistas contra parlamentares do PT e do Psol.

O episódio aconteceu na legislatura passada, em 2020. No dia 19 de fevereiro daquele ano, a Assembleia Legislativa analisava projeto de reforma da Previdência paulista proposto pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB). O debate foi tenso, com troca de farpas durante todas as sessões – ordinárias e extraordinárias.

Carla, então, empunhou o microfone para defender o então presidente da Casa, Cauê Macris (PSDB), e disparou: “Eu tenho vergonha dessas mulheres que não representam as mulheres de verdade. Vocês (deputadas de esquerda) são ridículas. Só pensam no seu rabo. É isso que vocês olham, o seu rabinho. Vocês não prestam, vocês são escória”. Ela também falou que “elas não representavam as mulheres”.

As declarações da tucana geraram revolta das demais deputadas de imediato. Monica Seixas (Psol), da bancada feminista, criticou duramente Carla. “Vou ser didática aqui, porque é importante. Eu faço com o meu rabo o que bem entendo”. O discurso de Monica foi acompanhado e aplaudido por outras parlamentares da esquerda.

As afirmações de Carla resultaram em representação coletiva contra ela no conselho de ética. A denúncia foi assinada pelas deputadas Márcia Lia (PT), Beth Sahão (PT), Professora Bebel (PT), Monica Seixas e Isa Penna (PCdoB).

“Repetindo o modo Bolsonaro (em alusão à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro) de tratar as mulheres, a denunciada (Carla) atacou, de forma gratuita, as companheiras da bancada feminina”, relatou o grupo. “Infelizmente, faltou-lhe a sororidade que é a união e aliança entre as mulheres, baseada na empatia e companheirismo, em busca de alcançar os objetivos comuns”. Ao julgar e agredir suas companheiras da bancada feminina, a denunciada contribui para o fortalecimento de estereótipos preconceituosos criados por uma sociedade patriarcal”, emendou.

Na ocasião, a comissão de ética da Assembleia Legislativa arquivou a denúncia.

Agora, ao ostentar discurso de vítima, Carla mudou de postura e recorreu ao apoio das mulheres em sua empreitada. Na terça-feira, quando, por falta de quórum o conselho de ética adiou a análise de seu pedido contra Luiz Fernando, a tucana afirmou que “a Casa não pode mais aceitar esse tipo de violência política de gênero” e que “o deputado Luiz Fernando cometeu um crime não só contra mim, contra todas as mulheres, porque desestimula a mulher a entrar na política”.

Contratada pela tucana no caso, a advogada Gabriela Manssur, ex-candidata a deputada federal e idealizadora do movimento Justiça de Saia, pediu união das mulheres. Na sequência, Carla pediu que a Assembleia mude a composição do conselho de ética para dar paridade de gênero. “É uma luta que não é só minha causa, mas de todas as mulheres.”

A denúncia de Carla Morando se baseia em declaração dada por Luiz Fernando ao Diário. Pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, o deputado disse que a única grande obra do prefeito Orlando Morando (PSDB), marido de Carla, foi ter conseguido eleger e reeleger sua mulher. O petista garante que a fala não teve teor machista e foi uma crítica à gestão tucana na cidade.

Questionada pelo Diário sobre a mudança de postura, Carla não se manifestou.