Após deixar a Itália, Roberto Mancini assume a seleção da Arábia Saudita: 'Imensamente honrado'

27/08/2023 | 21:17



Roberto Mancini foi anunciado neste domingo como novo treinador da seleção da Arábia Saudita. Há duas semanas, o italiano campeão da Eurocopa em 2021 surpreendeu ao deixar o cargo de técnico da Itália, posição na qual havia sido mantido mesmo após não conseguir levar sua nação para a Copa do Mundo do Catar. A Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF) informou que ele assinou um contrato de quatro anos e sua estreia será contra a Costa Rica, no dia 8 de setembro, em Newcastle, na Inglaterra.

Em suas redes sociais, a SAFF postou um vídeo com trechos de Mancin: "Fiz história na Europa, agora é hora de fazer história com a Arábia Saudita". A imprensa italiana relatou que o contrato do novo técnico gira em torno de 25 milhões de euros (aproximadamente 131 milhões de reais) por ano, e que o italiano de 58 anos será apresentado à imprensa em uma entrevista coletiva na segunda-feira.

"Estou imensamente honrado por receber a posição de treinador da seleção nacional da Arábia Saudita. Creio que esta é uma grande oportunidade para mim, para experimentar o futebol em um novo país, especialmente com a crescente popularidade do futebol na Ásia. Eu acredito firmemente que a cultura apaixonada pelo futebol da Arábia Saudita. A presença de jogadores de alto nível na Liga Pro Saudita indica o potencial de crescimento na cena do futebol nacional", afirmou o treinador.

Mancini é a mais recente personalidade a fazer parte da revolução do futebol da Arábia Saudita. Clubes financiados pelo mercado do petróleo investiram pesado nesta temporada em vários jogadores de futebol renomados, como Neymar, Roberto Firmino e Mané, apesar das preocupações contínuas de organizações de direitos humanos, que argumentam que a Arábia Saudita usa o esporte para fins de relações públicas.

Na carreira, além da Eurocopa, Roberto Mancini também conquistou três títulos seguidos da Série A com a Inter de Milão - de 2005 a 2008 - além de levar o Manchester City ao título da Premier League em 2012. "Estamos encantados em dar as boas-vindas a Roberto Mancini para liderar os Falcões Verdes", disse o presidente da SAFF, Yasser Al Misehal.