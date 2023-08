Fortaleza vence Coritiba por 3 a 1 de olho na Copa Sul-Americana

27/08/2023 | 21:07



O Fortaleza emplacou a sua terceira vitória consecutiva ao bater o Coritiba por 3 a 1, neste domingo à noite, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucero fez dois gols no primeiro tempo, um deles de pênalti, enquanto Marinho, de falta, marcou no segundo tempo o outro gol com a ajuda do goleiro Gabriel, que falhou. Kuscevic diminuiu de cabeça para o time paranaense, que ainda desperdiçou um pênalti, com Robson, na parte final do jogo.

Com esta nova vitória, o Fortaleza chega aos 32 pontos, em oitavo lugar, e fica tranquilo para virar a chave e focar agora nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira fará em casa o segundo jogo diante do América-MG, depois de ter vencido por 3 a 1 em Minas Gerais. Agora pode perder até por um gol de diferença para chegar às semifinais. O Coritiba segue com 14 pontos, em penúltimo lugar.

Nos primeiros minutos o Fortaleza já mostrou que não daria moleza para Coritiba. Na base de muita velocidade de seus atacantes e mobilidade dos meio-campistas, passou a dominar totalmente as ações em campo. O Coritiba, acuado, nem teve força para tentar explorar os contra-ataques.

Mesmo assim, os gols saíram somente pouco antes do intervalo. O primeiro saiu num pênalti confirmado pelo VAR depois de três minutos. Robson puxou pela camisa Lucero na pequena área, quando ele tinha chances de até marcar o gol. Lucero cobrou o pênalti com força, do lado direito do goleiro Gabriel, que saltou do outro lado. Fortaleza, 1 a 0, aos 41 minutos.

Já nos acréscimos, saiu o segundo gol. A jogada começou com um lançamento de Pedro Augusto para Guilherme, em disputa com a defesa. Dentro da área, a bola bateu no goleiro Gabriel e sobrou para Lucro, totalmente livre, só tocar para as redes, aos 48 minutos.

O ritmo foi mantido no começo do segundo tempo e o terceiro gol saiu de maneira inesperada. Marinho cobrou falta perto da grande área, mas a bola saiu fraca e parecia que morreria nos braços de Gabriel. Mas ela caiu e passou entre as pernas do goleiro, que ficou no chão se queixando de uma lesão muscular na perna. Depois disso, ele acabou substituído por Luan Polli.

Com o placar praticamente definido, o Fortaleza relaxou e o Coritiba diminuiu aos 22 minutos, quando Kuscevic desviou de cabeça uma cobrança de escanteio. O zagueiro subiu sozinho e desviou no canto direito de João Ricardo.

Este gol animou o Coritiba que passou a frequentar mais a área cearense. E conseguiu um pênalti quando Titi empurrou Robson e cometeu pênalti. O árbitro paulista Matheus Delgado Candançan foi chamado pelo VAR, mas observou as imagens e confirmou a penalidade máxima.

O próprio Robson foi para a cobrança aos 37 minutos, mas bateu muito forte, a bola subiu, raspou o travessão e saiu para delírio da torcida que passou a provocar o ex-atacante tricolor. Após o susto, o Fortaleza levou o restante do jogo mais a sério e não teve dificuldades para confirmar sua vitória.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a campo no outro fim de semana. O Fortaleza vai enfrentar o Fluminense, no Rio de Janeiro, domingo (3), às 16h, enquanto o Coritiba atuará de novo longe de sua torcida diante do São Paulo, também domingo, mas às 20h30.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 CORITIBA

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Escobar; Caio Alexandre, Pedro Augusto (Lucas Sasha) e Pochettino (Lucas Crispim); Marinho (Yago Pikachu), Guilherme (Silvio Romero) e Lucero (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORITIBA - Gabriel (Luan Polli); Natanael (Hayner), Kuscevic, Reynaldo e Jamerson; Bruno Gomes, Sebastán Gomes e Matheus Bianqui (Fransérgio); Marcelino Moreno (Garcez),Diogo Oliveira (Lucas Barbosa) e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS - Lucero, aos 41 (pênalti) e 48 minutos do primeiro tempo. Marinho, aos 14, e Kuscevic, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Titi, Escobar e Marinho (Fortaleza). Robson, Matheus Bianqui, Sebástian Gómez, Jamerson e Reynaldo (Coritiba)

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 23.495,00.

PÚBLICO - 12.467,00.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).