Sobe para 56 o número de feridos em explosão em posto de combustíveis na Romênia; 2 morreram

27/08/2023 | 20:16



Pelo menos duas pessoas morreram e 56 ficaram feridas na explosão de um posto de combustíveis no sábado, 26, na Romênia, segundo informações da BBC. Ente os feridos estão 39 bombeiros que chegaram ao local, uma estação de abastecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP), após uma primeira explosão. De acordo com a Deutsche Welle, as instalações ficam em Crevedia, cidade a 25 quilômetros a nordeste da capital Bucareste.

Pouco depois da chegada dos socorristas, uma nova explosão chacoalhou o local e levantou uma enorme nuvem em formato de cogumelo. De acordo com a BBC, vários feridos estão em estado grave, com queimaduras severas.

As duas pessoas que morreram eram um casal, disse Raed Arafat, chefe do departamento de emergências da Romênia, à BBC. A DW acrescenta que o homem morreu de ataque cardíaco e a mulher, em decorrência de queimaduras severas.

Os serviços de socorro enviaram quatro feridos para atendimento médico no exterior, incluindo dois bombeiros, e outros devem seguir o mesmo caminho. Entre os feridos, estão quatro policiais.

De acordo com a AFP, Arafat disse que as instalações que explodiram não estavam mais em uso e não tinham autorização para funcionar. Uma área de 700 metros de raio ao redor do local foi evacuada. Arafat afirmou que havia perigo de nova explosão, mas o fogo acabou controlado.

O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, disse que a explosão foi uma "tragédia" e que estava "profundamente entristecido" pelo ocorrido. "Uma investigação deve ser rapidamente iniciada pera verificar se regras foram quebradas. Em nome dos feridos, eu peço que as autoridades adotem medidas urgentes para que tragédias assim não ocorram mais", afirmou ele no Facebook. (Com agências internacionais).