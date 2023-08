Presidência do Podemos de Santo André é assumida por Prof. Jobert Minhoca

Lays Bento



27/08/2023 | 18:49



Em convenção partidária na manhã de hoje (27), o vereador licenciado e secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Prof. Jobert Minhoca tomou posse como presidente municipal do Podemos pela cidade.

Na data, Valéria Romera Marcelino (secretária adjunta do político), também assumiu a presidência do Podemos Mulher de Santo André junto às autoridades presentes na Câmara Municipal - como o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) e a deputada federal Renata Abreu (Podemos), também presidente nacional do partido a centro-direita.

No Instagram pessoal, em meio a felicitações pelo plenário cheio, o secretário andreense enalteceu a “transparência e verdade” da equipe política que integrou em 2022, após permanecer por um dia na filiação do MDB.

“Parece que vivi um sonho”, ambienta ele.