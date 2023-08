Osimhen marca de novo e Napoli bate Sassuolo no Diego Armando Maradona

27/08/2023 | 19:07



A saída do técnico Luciano Spaletti, que planejava tirar um período sabático, mas acabou assumindo a seleção italiana, parece não ter causado efeitos negativos ao Napoli, que realiza um ótimo início de trabalho sob o comando do francês Rudi Garcia. O atual campeão italiano foi a campo pela segunda rodada da liga nacional, neste domingo, e venceu o Sassuolo por 2 a 0. A partida foi a primeira da temporada no Estádio Diego Armando Maradona.

Os gols foram marcado por Victor Osimhen, de pênalti, e Giovanni Di Lorenzo. Um dos principais nomes da conquista do título na temporada passada, Osimhen começou a disputa de 2023/2024 a todo a vapor e já tem três gols em dois jogos, pois marcou duas vezes na rodada de estreia do Campeonato Italiano, durante vitória por 3 a 1 sobre o Frosinone.

Apesar da vitória neste domingo, Rudi Garcia queria que seu time tivesse marcado mais gols e cobrou uma melhora na pontaria para os próximos compromissos. "Acredito que nós poderíamos ter feito um jogo melhor a nível ofensivo e marcar pelo menos o terceiro gol. Nem 20% das nossas finalizações estavam bem calibradas na partida de hoje", afirmou o treinador francês.

O próximo duelo do Napoli será daqui a pouco menos de uma semana, no sábado, contra a Lazio, que também esteve em campo neste domingo. Em momento completamente oposto ao vivido pelos napolitanos, o time de Roma perdeu por 1 a 0 para o Genoa, em casa, e continua sem pontuar no campeonato, já que estreou com derrota por 2 a 1 para o Lecce.

Em outro jogo do dia, a Juventus não fez grande partida e perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Italiano jogando diante de sua torcida contra o Bologna. O placar do confronto no Allianz Stadium, em Turim, foi 1 a 1. No mesmo horário, a Fiorentina recebeu o Lecce em casa, chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu o empate por 2 a 2 no segundo tempo. Os dois times haviam vencido na estreia.