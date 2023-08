Paulinho marca duas vezes e Atlético-MG vence o Santos na estreia da Arena MRV

27/08/2023 | 18:25



Paulinho fez história como o grande herói na estreia da Arena MRV. Jogando no novo estádio de Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 0 e se aproximou da briga pela vaga na Libertadores ao final da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o clube paulista segue na zona de rebaixamento da competição.

Essa vitória levou o clube de Luiz Felipe Scolari para 30 pontos, já na primeira parte da tabela da competição. O Santos, que chegou a ter quatro chances claras de marcar, volta a amargar uma derrota fora de casa e se mantém com 21 pontos, na 17ª posição.

Antes da bola rolar em Belo Horizonte, o Atlético-MG programou uma grande festa em sua nova casa. Com a homologação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana, o clube deu uma volta olímpica com a taça do Campeonato Brasileiro de 1937. Essa é a primeira de uma série de ações que a diretoria projeta para a histórica conquista.

Minutos antes do apito inicial do árbitro, a torcida também deu um grande show nas arquibancadas, com fumaças, mosaico e faixas. Com a bola rolando, o time da casa poderia ter aberto o placar com apenas 30 segundos de jogo. Hulk tabelou com Pedrinho e finalizou de frente pro gol, mas João Paulo fez uma linda defesa.

Com muito espaço e qualidade para jogar nas pontas, o Atlético-MG chegou novamente com muito perigo aos sete minutos. Pedrinho invadiu a grande área em velocidade e soltou com Paulinho, que bateu forte para nova grande defesa do goleiro. No rebote, Hulk ficou de novo em condição de marcar, mas jogou em cima da marcação.

De tanto pressionar dentro e fora de campo, a festa do Atlético ficou completa com 11 minutos. Pedrinho voltou para buscar jogo, encontrou espaço pelo meio e encontrou um passe forte para Hulk dentro da área. De primeira, o atacante rolou de calcanhar para Paulinho, que chegou batendo no canto de João Paulo. Atônito, o Santos assistiu o lance.

A marcação paulista não conseguia acompanhar a movimentação rápida do adversário e João Lucas, que entrou na vaga do suspenso Joaquim, sofreu com as investidas pela direita. Com 20 minutos, o Atlético balançou novamente as redes na dobradinha com Hulk e Paulinho, mas a arbitragem assinalou impedimento no início da jogada.

Quando parecia sem reação, o Santos cresceu e criou as duas grandes chances de empatar o confronto, ambas começando nos pés de Mendoza. Primeiro, o colombiano enfiou a bola para Marcos Leonardo frente a frente com Everson, mas o jovem perdeu. Na sequência, o camisa 20 deixou com Lucas Lima, que cruzou rasteiro para o camisa 9 chutar forte por cima da meta.

Se o início da partida foi de controle total dos mineiros, aos poucos o Santos foi encontrando espaço e terminou o primeiro tempo muito melhor. Na esquerda, Dodô recebeu e soltou no meio com João Lucas, que não conseguiu finalizar. Pouco tempo depois, Marcos Leonardo recebeu um novo lançamento com liberdade nas costas da marcação e finalizou mais uma para fora.

O ritmo frenético da primeira metade da partida deu lugar a um jogo mais controlado na segunda etapa. O Santos voltou do vestiário para controlar mais a posse de bola e o Atlético sem a mesma velocidade e pressão. Com 13, Battaglia chegou a marcar novamente para o time da casa, mas o árbitro de vídeo confirmou o impedimento de Jemerson no começo do lance.

De tanto insistir, o Atlético fez novamente a festa da torcida mineira na Arena MRV aos 21 minutos. Em cobrança de falta pela direita, Hulk cruzou com muita qualidade e Paulinho testou no canto baixo. A bola chegou a bater na trave antes de entrar, sem chance para João Paulo.

O caminho da primeira vitória na nova casa alvinegra foi com a dupla de ataque. Com os dois passes para gols deste domingo, Hulk tornou-se o principal garçom do clube, com oito assistências na temporada, sendo sete delas para o companheiro Paulinho. Decisivo, o camisa 7 também é o artilheiro do time no ano, com 21 gols.

Na briga contra o rebaixamento, o Santos deu sinais em Belo Horizonte de que pode ser mais competitivo e chegou a ameaçar uma outra história para a partida, mas pecou demais nas finalizações. O início lento e o gol sofrido no começo, numa falha coletiva de marcação, custaram caro para o time que segue mais uma rodada no Z-4.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 2 X 0 SANTOS

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano (Saraiva), Mauricio Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Battaglia e Pedrinho (Igor Gomes); Paulinho (Rubens), Pavón e Hulk (Alan Kardec). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SANTOS - João Paulo; João Lucas (Weslley Patati), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas (Julio Furch), Rincón (Dodi) e Lucas Lima (Lucas Braga); Marcos Leonardo e Mendoza (Kevyson). Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Paulinho, aos 11 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Otávio, Mauricio Lemos, Mariano, Hulk e Battaglia (Atlético-MG). Dodi e Lucas Braga (Santos).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).