Palavra do Leitor - 27 de agosto de 2023

Hospital Nardini

‘Saúde do Estado dá mais 60 dias para analisar recurso ao Nardini’ (Política, ontem). O sr. Eleuses Paiva, secretário de Saúde do Estado, só pode estar de brincadeira com a região. Quase um ano para verificar se tem ou não dinheiro para salvar a vida dos moradores do Grande ABC! É só visitar o Nardini para descobrir que o hospital precisa sim deste dinheiro. O que o governador Tarcísio de Freitas acha de tanta demora? Ele concorda com isso</CS>?

Ana Carolina Matheus

Rio Grande da Serra

Aécio Neves

Leio que o deputado Aécio Neves é a mais nova aposta do PSDB para concorrer à Presidência da República. Infelizmente, nenhum partido se preocupa em investir em alguém de peso que tenha uma trajetória política digna de respeito. O que dá para cravar é que será muito difícil a esse partido voltar ao poder, pois diferente da esquerda, a direita não aceita quem pisa na bola. Um sinal de que o eleitor vem aprendendo a duras penas a não dar outra chance para quem poderia ter feito e não fez. Ainda faltam três anos para aparecer alguém que possa conquistar o eleitor. Vamos aguardar. Primeiro será necessário Aécio Neves mostrar o que fez como deputado. Alguém sabe? Esse um dos grandes problemas do brasileiro, votar sem verificar a trajetória política do candidato.

Izabel Avallone

Capital

Polícia

É lamentável que um ministro da Justiça como Flávio Dino (PSB) esteja agindo com parcialidade. Ora, se a polícia da Bahia, neste mês de agosto, em confronto com supostos traficantes matou 19 deles, por que veio a público neste mesmo período e criticou somente a polícia de São Paulo, que também em confronto com supostos traficantes matou 17 pessoas, no Guarujá? E com um agravante: no início da operação, os criminosos mataram um dos polícias. Este silêncio de Dino é só para proteger o governador da Bahia, que é do PT? E o que o ministro deveria dizer então desta reportagem: “Letalidade policial mais do que quadruplica em 7 anos na Bahia e supera a do Rio”? E tampouco Flávio Dino criticou a gestão baiana quando do bárbaro crime praticado contra a quilombola Mãe Bernadete, em que a prometida proteção policial não foi cumprida pelo governo local. Dino, demonstrando a precariedade do político brasileiro, precisa se preocupar com o País, e não proteger aliados.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Argentina

Que falta faz aos argentinos não terem time competente como o montado pelo ministro Fernando Henrique. Para elaborar plano de combate à inflação, o então ministro reuniu um grupo de economistas no qual se destacam Persio Arida, André Lara Resende, Chico Lopes, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Bacha e Winston Fritsch, que criaram o Plano Real que até hoje está em vigor. Penso que o atual governante da Argentina poderiam tentar contratá-los</CS>.

Tania Tavares

Capital

Gênios

O domínio das ideias pertence às grandes personalidades do mundo artístico, político, esportivo, empresarial, científico e de toda ordem. Sempre fui um aluno medíocre. Medíocre vem de médio. Nunca fui gênio. Gênios? A humanidade teve muitos no passado e também nos dias atuais. Silvio Santos, Albert Einsten, Leonardo da Vinci, Newton...

Edson Rodrigues

Santo André

