Pedro Scooby e Cintia Dicker batizam filha e compartilham momentos da celebração

27/08/2023 | 16:11



Depois de ter passado por diversos procedimentos desde que nasceu, Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker já está em casa e protagonizando momentos super fofos nas redes sociais dos pais. Neste domingo, dia 27, a pequena roubou a atenção ao aparecer sorridente em seu batizado.

O surfista e a modelo usaram o Instagram para compartilhar que Aurora passou pela cerimônia católica no Rio de Janeiro. Através do Feed, o casal mostrou uma série de momentos, em formato de vídeo, da linda celebração.

Além dos familiares de Scooby e Dicker, os três filhos do surfista, Bem, Liz e Dom também estavam presentes. Vale lembrar que o trio é fruto do antigo relacionamento do ex-BBB com Luana Piovani.

Na legenda, o famoso aproveitou para agradecer a família, Deus e o padre que fez o batizado de Aurora. Ele também não conseguiu conter as emoções e escreveu:

Para iluminar esse dia chuvoso! O batizado da minha nossa pequena, gigante Aurora! Obrigado Deus, família e Padre Omar.