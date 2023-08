Isolada dos filhos por estar doente, Thaila Ayala mostra marca inusitada no dedo: Nostalgia total

27/08/2023 | 16:10



Thaila Ayala usou as redes sociais no último sábado, dia 26, para revelar que está isolada dos filhos por estar doente. No quarto, ela fez um vídeo mostrando uma marquinha de tinta em suas mãos e contou aos fãs o que está fazendo para se distrair enquanto está longe de Francisco e Tereza, além do marido, Renato Góes.

A atriz declarou que voltou a escrever para os herdeiros e explicou na legenda do vídeo que só está afastada da família porque não quer que eles também adoeçam.

Estou doente, trancada no meu quarto longe das crianças (está tudo bem só não quero que eles peguem) e comecei a escrever pra eles, quando me deparo com a mão dolorida pela falta de prática e por essa marquinha aí no dedo de quem escreveu muito, refletiu ela no texto.

E ainda completou:

Nostalgia total, parece bobo, né?, mas me transportou pra um lugar TÃO bom. Quem mais aí não via/vê o dedo com essa marquinha de caneta há muito tempo.

Vale lembrar, ainda, que a filha caçula da atriz passou por um período na UTI após ser diagnosticada com uma cardiopatia. Recentemente, a bebê completou quatro meses de vida.