Verstappen celebra recorde de vitórias e só pensará em ultrapassar Vettel na próxima semana

27/08/2023 | 15:45



Max Verstappen não escondeu a felicidade de vencer mais uma vez o Grande Prêmio da Holanda, novamente com o apoio da sua torcida. O piloto holandês liderou o Circuito de Park Zandvoort de ponta a ponta e igualou o recorde de Sebastian Vettel em 2013, conquistando nove vitórias consecutivas na Fórmula 1.

"Já tive arrepios quando tocaram o hino nacional antes da largada. Mesmo com todo o mau tempo, a chuva, os fãs ainda estavam empenhados, então era uma atmosfera incrível", relembrou Max ao final da corrida. A chuva castigou Zandvoort, mas os dois carros da Red Bull conseguiram cruzar a linha de chegada - Perez ficou com a quarta posição, após uma punição de 5 segundos.

"É incrível. O tempo hoje também não nos ajudou para tomarmos as melhores decisões na pista o tempo todo. Estou incrivelmente orgulhoso", completou Verstappen. O piloto holandês volta do 'summer break' já abrindo ainda mais distância na liderança do mundial de pilotos: são 339 pontos, contra 201 de Perez, o segundo colocado.

Sobre o recorde de vitórias e a possibilidade de superar Vettel no próximo final de semana, Max garantiu que não quer saber disso agora. "Vou pensar nisso na próxima semana. Primeiro vou aproveitar esse final de semana. É sempre difícil (vencer), há pressão para ter um bom desempenho e estou muito feliz, claro, por vencer aqui."