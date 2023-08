Juventus sai atrás, mas busca empate em casa contra o Bologna na 2ª rodada do Italiano

27/08/2023 | 15:45



A Juventus não fez grande partida e perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Italiano jogando diante de sua torcida contra o Bologna. O placar do confronto no Allianz Stadium, em Turim, foi 1 a 1. Com trio de defesa totalmente brasileiro, formado por Alex Sandro, Bremer e Danilo, o time alvinegro fica na terceira posição, com quatro pontos. O Bologna (14º) ainda não venceu e somou seu primeiro ponto neste domingo.

Juventus com mais posse, mas com dificuldades de sair da defesa. O Bologna se fechou bem e conseguiu muitas chegadas ao ataque. O time visitante criou ótimas chances e conseguiu abrir o placar com Ferguson, que ganhou disputa na área e finalizou bem aos 24 minutos, 1 a 0.

A Juventus pressionou o Bologna no segundo tempo, mas o time visitante dificultou a vida da equipe de Turim. Em jogada com participação de Alex Sandro e Bremer, Vlahovic chegou até a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento. A estratégia de Massimiliano Allegri parou na boa defesa montada por Thiago Motta.

O artilheiro sérvio marcou mais um e desta vez valeu. Aos 35, Pogba passou para Iling Junior, que cruzou para Vlahovic subir e cabecear firme no canto do gol, empatando a partida.

O próximo compromisso da Juventus será fora de casa contra o Empoli, no próximo domingo. Já o Bologna enfrentará o Cagliari jogando como mandante, no sábado (2).

No mesmo horário, a Fiorentina recebeu o Lecce em casa, chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu o empate por 2 a 2 no segundo tempo. Os dois times haviam vencido na estreia e ficam também com quatro pontos, com a Fiorentina em quarto e o Lecce em quinto.