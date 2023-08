Rotativo do cartão é armadilha que leva ao endividamento

Nilton Valentim



27/08/2023 | 15:27



Basta um deslize para se enrolar com as contas atrasadas. Oitenta e seis de cada 100 brasileiros possuem dívidas com cartões de crédito. E, com juros que ultrapassam a casa dos 400% ao ano no rotativo – quando a fatura não é paga integralmente –, as pendências se tornam rapidamente uma bola de neve.

O problema é tão sério que a Câmara dos Deputados deverá votar nesta semana uma regra para as taxas de juros nos cartões de crédito. Está previsto o início das discussões em Plenário sobre o PL (Projeto de Lei) 2685/22, do deputado Elmar Nascimento (União-BA), que trata do endividamento das famílias e do crédito rotativo e parcelado.

O relator da proposta, deputado Alencar Santana (PT-SP), disse na quinta-feira que incluirá em um substitutivo o prazo de 90 dias, após a sanção da futura lei, para que as instituições financeiras apresentem ao CMN (Conselho Monetário Nacional) e ao BC (Banco Central) uma proposta para os juros nos cartões.

“Não sendo apresentada essa proposta, ou caso não haja homologação do CMN e do BC, o montante máximo dos juros devidos será o valor da dívida principal”, disse o relator. “Se a pessoa deve R$ 1.000, os juros somados só poderão chegar a R$ 1.000”, exemplificou. “A Inglaterra recentemente limitou dessa maneira.”

Outra inovação a ser incorporada no parecer do relator é a portabilidade para dívidas no cartão de crédito. O objetivo é permitir que a pessoa renegocie a dívida com outra instituição em condições mais favoráveis.

Nos últimos dias chegou a ser ventilada pelo BC a possibilidade de acabar com o parcelamento de compras no cartão, mas o comércio reclamou e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que isso possa ocorrer.

“Nosso foco é o rotativo, não pode continuar como está. Estamos levando ao Congresso Nacional, sobretudo à Câmara, um compromisso feito pelo setor privado, pelos bancos públicos e privados, de que isso tem que ter um prazo para terminar”, declarou o ministro.