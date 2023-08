Sidney Sampaio atualiza estado de saúde após cair de hotel no Rio de Janeiro: A recuperação está ótima

27/08/2023 | 15:10



Sidney Sampaio, de 43 anos de idade, revelou como tem sido a recuperação após cair de hotel no último mês de julho, no Rio de Janeiro. Em entrevista para o jornal O Globo, o ator desabafou sobre o acidente e contou que tem planos para o futuro.

O artista iniciou a conversa contando como está o tratamento, após o susto que passou.

Estou muito bem. A recuperação está ótima. Estou sendo acompanhado e orientado pelos meus médicos. Só tenho a agradecer, contou ele.

Além disso, Sidney destacou a importância de estar ao lado de seu filho, Leonardo, de 12 anos de idade:

Ele está sendo muito importante na minha recuperação.

O artista ainda agradeceu todo o apoio que vem recebendo de fãs e familiares que o admiram. Por fim, ele contou que já tem planos para o futuro e já sabe muito bem no que gostaria de focar quando estiver totalmente recuperado do ocorrido.

Quero focar na minha carreira e terminar minha faculdade de Medicina.

Vale lembrar que o ator se jogou de uma janela do quinto andar de um hotel, e caiu em cima do aquecedor e do aparelho de ar condicionado.