Yamal comanda virada, Lewandowski marca e Barcelona vence Villarreal fora de casa

27/08/2023 | 15:02



Em jogo de muitas viradas e show de Yalmal, o Barcelona venceu o Villarreal por 4 a 3 no estádio El Madrigal. Lewandowski marcou o gol da vitória no segundo tempo e manteve o time de Xavi invicto ao final da 3ª rodada do Campeonato Espanhol, na briga pelas primeiras posições. Gavi, Frenkie de Jong e Ferran Torres completaram o placar.

A vitória leva o Barcelona aos sete pontos na terceira posição, ainda atrás do Real Madrid, que tem 9 pontos e 100% de aproveitamento, e o Girona, que também tem sete, mas com melhor saldo de gols. O Villarreal é o 13º colocado, com três pontos.

Com um início avassalador, o Barcelona abriu o placar em apenas 12 minutos de bola rolando. Lamine Yalmal, promessa do clube de apenas 16 anos, gingou para cima da marcação na direita e cruzou na cabeça de Gavi. Pouco tempo depois, com 15, o time ampliou com uma finalização rasteira de Jong, em linda jogada coletiva pelo meio.

Mesmo com o placar construído, o time de Xavi voltou a oscilar em campo e cedeu o empate ainda no primeiro tempo. Foyth diminuiu aos 26 e Sorloth deixou tudo igual no El Madrigal com 40 minutos. O empate ainda na etapa inicial inflamou a torcida do Villarreal, que empurrou o time para buscar a virada no comecinho do segundo tempo.

Pedraza fez uma linda jogada em velocidade pela esquerda, carregou para o meio limpando a marcação e serviu Baena, que bateu de primeira no canto de Ter Stegen, aos 5 minutos. Muito participativo no jogo, Yamal chegou a acertar uma bola na trave. O garoto de 16 anos saiu de campo como um dos melhores da partida.

O empate do Barcelona saiu de um bate e rebate com Gavi dentro da grande área e a bola sobrou nos pés de Ferran Torres aos 23 minutos para finalizar. A virada veio dos pés de Lewandowski, em nova jogada de Yamal. A promessa carregou no meio da marcação e finalizou novamente na trave, só que dessa vez a bola sobrou nos pés do artilheiro alemão, que não perdoou.