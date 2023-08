Jornalista nutre paixão por xícaras

Gabriel Rosalin

Especial para o Diário



27/08/2023 | 13:12



Colecionar produtos é um costume de milhões de pessoas ao redor do mundo. O ato de agrupar diversos exemplares de um determinado item torna-se um estilo de vida para os colecionadores, cujo objetivo é alcançar o maior número possível de exemplares. Além da quantidade, outro fator que causa impacto na coleção é o diferencial, visto que qualquer item pode dar início a um acervo, desde objetos mais comuns, como camisas de times e figurinhas, até itens mais inusitados.

Este é o caso do escritor e ex-jornalista do Diário, Ademir Pernias, 63 anos, que possui uma coleção bem diversificada de algo que pode ser considerado essencial para tomar aquele cafezinho ou um chazinho. O morador de São Caetano conserva um grande acervo de xícaras, que chega a 320 exemplares. Logo na entrada de sua casa, é possível observar o armário que abriga os itens das mais diversas dimensões, formas, desenhos, cores, histórias e significados.

Pernias conta que sua paixão por xícaras começou quando ainda era adolescente. Para ele, tudo iniciou de forma natural, após ganhar um exemplar de um familiar. “Quando percebi, já estava colecionando. A primeira foi uma que minha madrinha tinha dado para minha avó, que, posteriormente, ela me presenteou, pois quando eu era criança ficava observando na prateleira”, contou.

Essa xícara que ele se refere é a mais antiga da sua coleção, com mais de 100 anos de existência. O valor afetivo por ela fomentou o amor por esse segmento, abrindo o caminho para guardar outros exemplares. O colecionador disse que as principais formas de adicionar um item à coleção é por meio da compra, pela troca ou ganhando de presente. “Você vai viajando e compra um item. Algum conhecido sabe que você coleciona e lhe presenteia. Quando você vê, começa a ganhar xícaras”, comentou Ademir Pernias.

Para manter a coleção intacta e livre de perigos, o jornalista montou uma estratégia especial. “O principal cuidado é manter as pessoas afastadas da exposição. Eu não uso elas pelo risco de desgaste ou até quebrar”, relatou o são-caetanense.

Durante a trajetória, Pernias atribuiu alguns critérios para adicionar um exemplar à coleção. Em outras épocas, ele procurava peças com relevos e desenhos mais trabalhados. “Eu sempre gostei das decorações orientais, com trabalhos delicados. Depois, passei a procurar xícaras que tinham relação com a minha vida, como a da Metodista, universidade em que estudei”, relatou o entusiasta. Atualmente, o foco dele são xícaras com estampas de empresas e instituições do Grande ABC.

A equipe do Diário presenteou o jornalista com uma xícara com o logotipo do jornal. A peça, utilizada em reuniões na sede do jornal, era um antigo desejo do colecionador, agora realizado. Feliz e satisfeito, Pernias falou que o exemplar terá um lugar especial no acervo. “O Diário foi a primeira empresa em que eu trabalhei. Foi uma parte muito importante da minha vida, tanto profissional quanto afetiva. Ganhar essa xícara é uma honra muito grande, vai ter um destaque na minha coleção”, finalizou o colecionador.