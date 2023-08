Sheron Menezzes alfineta geração de Virginia Fonseca e Zé Felipe: -Sabem dançar?

27/08/2023 | 13:10



O último programa Altas Horas, que foi ao ar no sábado, dia 26, está dando o que falar na web! Uma das falas de Sheron Menezzes está gerando polêmica entre os internautas por soar como uma alfinetada ao casal Virginia Fonseca e Zé Felipe, que também participaram do programa.

A influenciadora e o cantor se apresentaram no palco de Serginho Groisman e durante o bate-papo, Patrícia Poeta, que também estava na roda, falou sobre como a geração do É o Tchan memorizava as danças e coreografias da banda.

Na sequência, a atriz, que protagonizou a última novela das 19h, Vai na Fé, como cantora e dançarina, também deu a sua opinião no assunto. Relembrou a época da banda de Sheila Mello e Scheila Carvalho, e aproveitou para dar uma alfinetada na atual geração de dancinhas de Tik Tok, que envolvem Virginia e Zé Felipe.

- Mas bota pra dançar o Tchan pra essa galera jovem, não dança, não dança o Tchan como a gente dançava, brincou ela.

Além disso, vários internautas também repercutiram a frase da artista na Internet e dispararam:

A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta, soltou uma.

Por outro lado, outra saiu em defesa do casal:

Eu já vejo ela como uma parceira, incentivadora e companheira, fluindo juntos, E MILIONÁRIOS.