Villa Kids Galpão recebe 60 crianças para festa do Morro da Kibon

Da Redação



27/08/2023 | 12:44



Cerca de 60 crianças, de 4 a 13 anos, da comunidade Morro da Kibon, de Santo André, vão participar de uma grande festa, na próxima terça-feira (29), no Villa Kids Galpão Buffet. Com direito quitutes, música, brincadeiras e diversão, a recepção faz parte do projeto social Villa Solidária, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André.

“O objetivo é doar nosso tempo e nosso espaço em prol do próximo. O projeto nasceu há pouco mais de um ano e todos os meses é uma sensação diferente. Recebemos sempre crianças e jovens de diferentes entidades beneficentes e da própria rede municipal de ensino. Elas sempre ficam encantadas e saem do evento preenchidas de carinho e cuidado. É algo muito especial para todos os envolvidos”, explica Tatiana Parise, proprietária do buffet.

A festa solidária se repete toda última terça-feira de cada mês, com diferentes instituições assistidas pelo órgão municipal. Ao fim, recebem um mimo como lembrança de um dia super especial.

A festa conta também com a contribuição da Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do país, que doa o bolo e os docinhos que são servidos durante a tarde.

O buffet também promove arrecadação de donativos para ajudar a abastecer o Fundo Municipal de Solidariedade. Nesta semana serão encaminhadas cerca de 400 peças de roupas. O local também recebe materiais escolares, brinquedos, kits de higiene e alimentos. alimentício.

Interessados em ajudar, podem entrar em contato por meio do Instagram (@buffetvillakidsgalpao).