Britney Spears é flagrada com suposto novo affair que tem passagens pela polícia

27/08/2023 | 12:11



Ao que parece, Britney Spears seguiu o conselho da música Thank You, Next de Ariana Grande. Isso porque, recentemente, a cantora anunciou que está se divorciando de Sam Asghari, com quem ficou casada por cerca de 14 meses. Entretanto, apesar da separação, a famosa já foi vista e flagrada com outro homem.

A cantora foi fotografada enquanto passeava de carro com Paul Richard Soliz, um de seus ex-funcionários. Segundo o Page Six, o homem teria sido contratado há cerca de um ano para limpar banheiros, esfregar o chão e recolher o lixo. Por estar no banco do carona com a cantora, ele foi apontado como o suposto novo affair dela.

Porém, parece que Britney está se envolvendo com um criminoso. Ainda segundo o site, Paul tem diversas passagens pela polícia, que começaram no ano de 2014, quando ele foi condenado por perturbação da paz e acusado de colocar crianças em perigo.

Já em 2016, o ex-funcionário da cantora foi pego dirigindo sem carteira de habilitação. E em dezembro de 2022, quando trabalhava para Spears, foi condenado por porte criminoso de arma de fogo.

Eita!