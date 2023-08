Grávida de Neymar Jr., Bruna Biancardi relembra de ultrassom com o jogador

27/08/2023 | 12:11



Bruna Biancardi será mamãe da pequena Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr., e claro, tem dividido todo o crescimento de sua barriguinha de grávida com seus fãs e seguidores.

No último sábado, dia 26, a influenciadora decidiu compartilhar uma memória do dia 18 de abril com os internautas.

No clique, Bruna aparece fazendo um ultrassom e Neymar está observando atentamente tudo que está acontecendo.

Fofos, não é?