Internada após retirar tumor, Preta Gil receberá alta hospitalar em uma semana

27/08/2023 | 12:11



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Seis dias depois do ocorrido, ela usou as redes sociais para informar que foi diagnosticada com a doença.

Desde então, a cantora compartilha os altos e baixos do tratamento. No dia 26 de agosto, após realizar cirurgia de retirada do tumor, Preta informou que receberá alta hospitalar em breve.

A cantora, que mora no Rio de Janeiro, precisará, no entanto, trocar as terras cariocas pelas paulistas:

Tem que ter paciência, resiliência para aceitar e passar por esse processo de... reabilitação. Acho que mais uma semana no hospital e eu vou poder ir pra casa. Eu saio do hospital e vou pra um apartamento que a gente vai morar provisoriamente por três meses porque eu tenho que ficar em São Paulo, perto dos médicos. Qualquer complicação, pra consultas periódicas semanalmente... Então... ficarei paulista, meu, por mais três meses.