São Paulo vai a Minas encarar o América

Da Redação



27/08/2023 | 11:15



O técnico Dorival Júnior deve escalar hoje à tarde, 16h, contra o América, em Minas, um time mesclado. O zagueiro Beraldo, substituído no jogo contra a LDU devido a um entorse no tornozelo, será ausência. O jogador passou por exames e não foi constatada nenhuma lesão grave. A expectativa é que Alexandre Pato seja relacionado entre os titulares.

Por questões de logística, o tricolor ficou em Quito, no Equador, onde realizou o último treino na sexta-feira. A equipe chegou ontem em Minas.

O São Paulo é o 10º colocado com 28 pontos e vem de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. O América é o lanterna com apenas 10 pontos.