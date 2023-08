Palmeiras recebe o Vasco no Allianz

Da Redacção



27/08/2023 | 11:30



Após golear o Deportivo Pereira no meio da semana pela Libertadores, o Palmeiras volta sua atenção ao Campeonato Brasileiro. Hoje, às 18h30, o verde recebe o Vasco, no Allianz Parque, para se consolidar na vice-liderança e até dimunuir a diferença para o líder dependendo do resultado desta tarde entre Botafogo x Bahia.

O técnico Abel Ferreira deve escalar força máxima. Quem deve ter outra oportunidade é o atacante Lopez, que já foi titular na última rodada e deve ganhar nova chance.

Já Vasco, que está na zona de rebaixamento, vem de três jogos sem derrota e uma vitória hoje pode consolidar uma mudança de fase da equipe.