Cachorrão sofre 7º revés seguido na Copa Paulista

Da Redação



27/08/2023 | 10:59



O EC São Bernardo perdeu por 1 a 0 do São José em jogo válido pela nona rodada do Grupo 3 da Copa Paulista. O confronto foi realizado na noite de ontem, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

A sétima derrota consecutiva do Cachorrão não traz grandes consequências, já que o clube soma apenas seis pontos na tabela e não tem mais chances de se classificar à próxima fase da competição.

Já o São José chegou aos 20 pontos e segue na vice-liderança, com vaga garantida. Na última rodada desta fase, em que todos os jogos serão às 10h de sábado, o time do Vale visita o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel. O Cachorrão, por sua vez, recebe a Portuguesa Santista, no 1º de Maio, em São Bernardo.