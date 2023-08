Corinthians empata com o Goiás em Itaquera e acende sinal de alerta no Brasileirão

26/08/2023 | 23:13



Corinthians e Goiás mediram forças neste sábado, em uma Neo Química Arena gelada, e o resultado não foi bom para nenhum dos lados. Com time misto, os comandados de Vanderlei Luxemburgo saíram atrás, mas buscaram o empate por 1 a 1 com os visitantes em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo ficou marcado pelo 500º gol da equipe alvinegra em Itaquera, marcado por Maycon.

Com um compromisso importante contra o Estudiantes na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, Luxemburgo escalou o Corinthians apenas com três jogadores titulares: Cássio, Moscardo e Yuri Alberto. Mas, no decorrer do jogo, se viu obrigado a colocar alguns nomes da equipe principal para melhorar o jogo e evitar o tropeço diante da sua torcida. Deu certo.

Uma chuva fina e um vento gelado ditaram o ritmo de jogo na primeira etapa. Foi o Goiás quem deu indícios de querer aquecer a partida logo no início. A primeira oportunidade ocorreu logo ao primeiro minuto de jogo. Hugo arrematou de fora da área após cobrança perigosa de falta dos visitantes, mas a bola sobrevoou o gol de Cássio. O Corinthians demorou alguns minutos para equilibrar a defesa, mas assim que o fez, pacientemente valorizou a posse de bola com passes na intermediária. Aos poucos, foi gostando do jogo.

Romero foi quem mais deu dor de cabeça para a defesa goiana. O paraguaio teve bom arremate aos 25, mas Tadeu encaixou a bola nos braços. A pouca criatividade por parte dos dois lados esfriou ainda mais os 12 graus que fazia em Itaquera. O jogo só começou a esquentar um pouco nos 15 minutos finais da primeira etapa.

Aos 31, um lance polêmico fez os corintianos pedirem pênalti após bola pelo alto na área do Goiás. Convicto, o árbitro assinalou escanteio e nem precisou ir até o VAR. Em seguida, Lucas Halter furou na tentativa de rifar a bola, o que causou uma boa oportunidade para Yuri Alberto. O camisa 9 chutou para fora, com a bola passando perto da trave de Tadeu. No ataque seguinte, Alano fez Cássio trabalhar após boa construção de jogada do Goiás. O goleiro alvinegro defendeu o chute quase à queima roupa. Foram os visitantes que ficaram mais perto de abrir o placar nos minutos antes do intervalo, mas faltou capricho na última bola em várias oportunidades.

Os times voltaram iguais na volta dos vestiários. O Corinthians retornou mais lento e não conseguiu mais envolver o Goiás defensivamente como fez antes. Com 30 segundos, Cássio tirou a bola com os olhos após erro de Caetano. Com 5 minutos, foram ao menos três batidas na direção de Cássio.

Como de praxe, Luxemburgo promoveu mudanças logo no início da segunda etapa. Gustavo Mosquito entrou no lugar de Wesley, enquanto Maycon pegou a vaga de Moscardo. Mas, os suplentes nem chegaram a tocar na bola quando o grito de gol quase saiu da garganta do torcedor goiano. Após bola na trave de Cássio, Allano perdeu chance incrível. Mas a oportunidade gerou confiança para os visitantes, que inflamaram ainda mais o jogo.

Aos 11, um pênalti foi assinalado quando Bidu derrubou João Magno na entrada da área. Guilherme Marques foi para a bola e converteu. Cássio até acertou o canto, mas a bola rápida e forte terminou no fundo das redes. Matheus Babi entrou no lugar do camisa 45, que sentiu o joelho. Luxemburgo aproveitou a pausa para colocar força total em campo: Bruno Méndez, Matías Rojas e Renato Augusto.

As alterações demoraram para surtir efeito, mas resolveram. Aos 36, Maycon aproveitou que a defesa do Goiás bobeou na saída e criou a jogada que culminou no seu gol. O volante antecipou o rival, roubou a bola e achou Renato Augusto pela esquerda. O camisa 8 cruzou forte para dentro da área e Maycon, de peito, empatou para os mandantes. Este foi o 500º gol da história da Neo Química Arena. Além disso, dos 36 gols marcados pelo time alvinegro com Luxemburgo neste ano, 26 foram na segunda etapa.

O gol incendiou a partida para os dois lados. O Goiás, que em diversos momentos desacelerou o ritmo da partida esperando o apito final, começou a sair mais para o jogo. Renato Augusto e Yuri Alberto também tiveram boas oportunidades, mas pararam ora na zaga, ora em Tadeu. Os seis minutos de acréscimos não foram suficientes para tirar a igualdade do placar.

Com o resultado, o Corinthians passa a olhar com preocupação para a zona de rebaixamento. O time paulista estacionou nos 25 pontos, tendo o Bahia, primeiro time fora da degola, logo abaixo com 21 pontos. O Santos, primeiro clube do Z-4, também soma 21. O Goiás também acende o sinal de alerta, visto que soma 24.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1x1 GOIÁS:

CORINTHIANS - Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Maycon), Giuliano (Renato Augusto) e Ruan Oliveira (Matías Rojas); Wesley (Gustavo Mosquito), Yuri Alberto e Ángel Romero. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Raphael Guzzo); Anderson Oliveira, João Magno (Matheus Babi) e Allano (Vinicius). Técnico: Armando Evangelista.

GOLS - Guilherme Marques, aos 14, Maycon aos 36 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Maná, Lucas Veríssimo, Anderson Oliveira e Bruno Méndez.

RENDA - R$ 2.233.278,00.

PÚBLICO - 37.081 pagantes.

LOCAL - Neo Química Arena.