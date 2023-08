Vereador de Mauá usa carro da Câmara para ir ao Rio

Artur Rodrigues



26/08/2023 | 22:13



O vereador Wiverson Santana (PL), de Mauá, utilizou o carro oficial da Câmara para viajar ao Rio de Janeiro no início da última semana. O parlamentar faltou à sessão de terça-feira sem dar justificativa e também não esteve no gabinete no dia seguinte. Sua ausência na Casa foi confirmada pelos colegas vereadores.

O Diário teve acesso aos registros do rastreador do carro usado por Wiverson, que percorreu 494 quilômetros só na terça-feira, quando se deslocou ao Estado vizinho. A primeira movimentação foi às 6h34, na Rua Taizi Kanashiro, em Mauá. De lá, o carro do vereador seguiu com destino às terras fluminenses, passando por Santo André, Capital, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz, até chegar em Resende, às 12h57.

O automóvel prosseguiu em direção à Capital fluminense, passando por municípios como Itatiaia, Porto Real, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, e chegando ao Rio às 14h52.

Na Capital, o carro de Wiverson passou pelos bairros Copacabana, Botafogo, Leme, São Cristóvão e Centro. O último registro referente a terça-feira é de 21h57, quando o automóvel esteve na Rua do Rezende, no Centro da Capital. Na quarta-feira, o carro permaneceu no Rio de Janeiro pelo menos até as 14h, último registro ao qual o Diário teve acesso.

A reportagem entrou em contato por telefone com o assessor de Wiverson, que se identificou como Nego, na noite de quarta-feira. Questionado sobre a ausência do vereador na sessão de terça-feira, o assessor disse que o parlamentar teve que levar o filho ao hospital, mas não soube dizer qual. Logo em seguida, a reportagem questionou Nego sobre o não comparecimento de Wiverson no gabinete na quarta-feira, mas o assessor informou que ele mesmo se ausentou das atividades naquele dia para, coincidentemente, também levar o filho ao hospital. Perguntado sobre o nome do hospital, o assessor ficou em silêncio por alguns segundos e desligou o telefone. A reportagem insistiu em ligar, mas ele recusou as ligações.

Cerca de 15 minutos após a ligação do Diário, Nego entrou em contato com a reportagem através do WhatsApp, mas frisou que só poderia conversar por mensagens. Para justificar a impossibilidade de responder aos questionamentos por ligação, o assessor enviou a foto de uma mulher idosa internada em um hospital, alegando ser a sua sogra. “Espero que tenha um pouco de bom senso com a minha situação de enfermidade de um familiar”, disse ele à reportagem.

Perguntado novamente sobre Wiverson, Nego voltou a dizer que não sabia onde o vereador estava. Mais tarde, o assessor enviou a foto do receituário de uma clínica ortopédica chamada Cofrat Saúde, de São Bernardo, onde supostamente teria ido com seu filho no período da tarde. O que chamou atenção foi que quando conversou com a reportagem por ligação, ele havia informado que levara o filho a um hospital.

O Diário conseguiu contato com o Wiverson apenas na quinta-feira. Ele informou que fez uma agenda oficial no Rio de Janeiro com representantes do governo estadual local para discutir programas destinados à saúde. A informação contradiz o que o seu próprio assessor passou à reportagem. Segundo o vereador, Nego sabia da agenda no Rio. “Como eu não sabia se ia trazer algo definitivo, achei melhor meus assessores informarem que minha ausência foi por questões médicas. Não queria dar detalhes sobre a agenda no Rio antes que tivesse algo concreto em mãos. Agora vou passar o que consegui para os colegas da Casa e também para o nosso presidente (Geovane Corrêa, PT)”, disse Wiverson, que confirmou ter utilizado o carro da Câmara para ir ao Rio e que ficou em terras fluminenses até a madrugada de quinta-feira.

O vereador também disse que notificou a Câmara sobre a ausência e a ida ao Estado vizinho. O presidente do Legislativo, no entanto, reiterou que não recebeu nenhum aviso oficial por parte de Wiverson. Geovane ainda afirmou que abrirá um processo administrativo para apurar sobre a viagem do parlamentar.

“Esses avisos têm que ser feitos através de ofício e não recebemos nada oficialmente. Ficamos surpresos quando vimos os registros do rastreador. É uma situação que exige no mínimo um processo administrativo, não podemos aceitar isso”, disse Geovane Corrêa.