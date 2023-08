Eleger prefeito de São Bernardo vai ser prioridade do Cidadania

Lays Bento



26/08/2023 | 21:36



São Bernardo é uma das cidades prioritárias para o Cidadania na eleição do ano que vem. Durante o congresso estadual do partido, realizado na manhã de ontem, na Câmara são-bernardense, as lideranças da legenda destacaram a importância do pleito de 2024 no município. Presente, o secretário de Estado de Governo, Gilberto Kassab (PSD), sinalizou com a possibilidade de apoiar eventual candidatura do deputado federal Alex Manente.

O evento, em uma Câmara lotada, serviu para definir a nova composição da legenda no Estado. O deputado federal Arnaldo Jardim foi reeleito presidente. A deputada estadual Ana Carolina Serra, de Santo André, foi indicada para a secretaria-geral do Cidadania

A agremiação deve lançar Alex para a Prefeitura de São Bernardo – o parlamentar federal tem dito que as pesquisas de intenções de voto o estimulam a sair candidato, embora ele avise que uma decisão só será anunciada no ano que vem.

“Minha presença aqui, e sou presidente (nacional) de partido (PSD), mostra a disposição do partido em concretizar (a aliança para 2024). Estamos cada vez mais próximo do Cidadania em diversos pontos do Estado. O Cidadania é um grande parceiro do governador Tarcísio (de Freitas), com três deputados estaduais (Ana Carolina, Dirceu Dalben e Rafa Zimbaldi), sempre ajudando nosso governador, que deixou um abraço a todos aqui”, comentou Kassab.

“O Alex Manente é um dos voluntários da vida pública brasileira, Alex é deputado federal, já teve contribuições relevantes no cenário da política paulista como parlamentar, como deputado estadual, deputado federal e é uma pessoa que tem todas as condições de ser um excelente prefeito de São Bernardo”, destacou Kassab.

Os discursos focaram na força econômica de São Bernardo, hoje governada por Orlando Morando (PSDB), com necessidade de reestruturar alternativas para manter a pujança da cidade. Sobre estratégias eleitorais, saída é fugir da radicalização vista no Brasil entre petistas e bolsonaristas.

Arnaldo Jardim mostrou otimismo com relação ao potencial eleitoral de Alex, em uma parceria que conta com o PSDB. “Nós estamos muito entusiasmados aqui no Grande ABC, pela força do Cidadania, que está traduzida pela candidatura do Alex aqui em São Bernardo e pela atuação da Ana Carolina Serra, em uma aliança que temos com o PSDB. O prefeito (de Santo André) Paulo Serra tem também uma liderança na região, e nós temos candidatos em praticamente todos os municípios da região (pela federação Cidadania-PSDB).”

Alex enalteceu a presença de Kassab e o fato de o Cidadania ter escolhido São Bernardo para sediar o congresso estadual. “Foi um orgulho, que representa toda uma história para mim. É meu único partido em 18 anos de vida partidária e obviamente há um desejo de se lançar candidaturas em 2024. Aqui, obviamente, é onde nós temos maior potencial neste momento. Então, fico feliz com essa confiança do partido.”

Ana Carolina, além de defender alternativas ao radicalismo, pediu maior participação das mulheres na vida pública. “Precisamos dar voz à nossa vontade e permitir igualdade de condições de participação feminina na política.”

O Cidadania definiu ainda Edna Flor e Pollyana Gama como vice-presidentes e Davi Zaia como primeiro secretário. Carlos Fernandes será tesoureiro. Alex integrará o diretório.