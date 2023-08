Empate nos Aflitos classifica Tigre no Brasileirão da Série C

Evaldo Novelini



26/08/2023 | 20:01



O São Bernardo FC conquistou uma façanha histórica na tarde de hoje (26) e se classificou raspando para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Diante de quase 20 mil torcedores que compareceram ao Estádio dos Aflitos, em Recife, Capital pernambucana, o Tigre empatou por 2 a 2 com o Náutico, chegou aos 29 pontos e ficou com a oitava e última vaga nas oitavas de final da terceira divisão.

Em uma partida difícil, pressionado pelo adversário que também jogava pela classificação e pela torcida, o elenco são-bernardense demonstrou equilíbrio emocional e disposição tática para sair na frente do placar. Aos 35 minutos do primeiro tempo, João Carlos aproveitou uma saída de bola errada da zaga anfitriã e fez 1 a 0.

Na volta do intervalo, o São Bernardo manteve o domínio e ampliou o placar aos 21. A reação do Náutico começou três minutos depois, com gol de Maxwel. Precisando da vitória, os pernambucanos foram com tudo para cima dos visitantes, aumentando a tensão da partida, mas o empate só saiu aos 45, com Matheus Carvalho. Mas não havia tempo para mais nada.

Com a complementação da 19ª e última rodada da fase classificatória, ficam definidos os últimos clubes que seguem na disputa pelo título da terceira divisão e pelo acesso à Série B. América-RN, Manaus-AM, Pouso Alegre-MG e Altos-PI foram rebaixados e vão disputar a quarta divisão em 2024

O Tigre integrará o Grupo B nas oitavas de final, junto a Operário-PR (1º), Brusque-SC (4º) e São José-RS (5º). Já o Grupo C será composto por Volta Redonda-RJ (2º), Amazonas-AM (3º), Botafogo-PB (6º) e Paysandu-PA (7º). Na nova fase, os times se enfrentam entre si em dois turnos dentro do mesmo grupo. Os dois primeiros de cada chave passam às semifinais e garantem o acesso.