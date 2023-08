De São Bernardo, presidente de instituto previdenciário promove congresso nacional

Coluna Social



27/08/2023 | 07:00



Mês dos profissionais que se dedicam à proteção da lei também foi agitado para o Instituto dos Advogados Previdenciários (IAPE). De São Bernardo, a presidente Priscilla Simonato organizou o 17º Congresso Nacional de Direito Previdenciário, realizado no Novotel Jaraguá, em São Paulo. A noite marcou os 20 anos de história da organização e reuniu grandes nomes da área, que dividiram conhecimentos para destacar o aprimoramento de habilidades. Cerca de 300 pessoas participaram da atividade.

Dentre as novidades do mundo contemporâneo, o impacto da tecnologia provocou mudanças nos escritórios. “O advogado precisou se reinventar. Porém, a tecnologia não substitui nosso trabalho. A advocacia, principalmente a previdenciária, passou a ser mais artesanal. É importante que cada processo seja visto de forma única. Somente assim será possível ter uma atuação com excelência”, comenta Simonato.

Há 4 anos liderando a entidade pioneira em demonstrar a necessidade do direito previdenciário, Priscilla investiu na promoção de palestras, simpósios e cursos de capacitação por todo país. Somado a isso, desenvolveu a ampla movimentação no legislativo, contribuindo para a elaboração e alteração das leis. “Sempre em busca de amparar a sociedade, passamos a atuar perante os tribunais superiores, em ações de relevância para a sociedade, levando o nosso conhecimento acadêmico para assegurar as decisões judiciais”, explica.

Sem contar, a atenção para os doutores refinarem seus conhecimentos sobre as atuais Reformas Previdenciárias, que trouxeram inúmeros ajustes nas concessões de benefícios para a aposentadoria. “É importante estar atento às modificações legislativas, sem esquecer o passado e o futuro”, analisa.

Cenário feminino

A representante recebeu uma linda homenagem durante o encontro na Capital e aproveitou a oportunidade para enfatizar o cenário de crescimento da representatividade feminina nos poderes do direito. “As chapas de diretoria para as eleições da OAB devem ser compostas 50% por mulheres. Na advocacia previdenciária, as mulheres são maioria na atuação profissional. A diretoria do IAPE reflete essa representatividade”. É importante para as novas gerações terem ciências das lutas que já foram travadas e devem ser fortalecidas por elas. Simonato abordou também a questão da docência na Faculdade de Direito de São Bernardo, onde diretamente está em contato com alunas e alunos, que sabem que poderão fazer toda a diferença para este cenário. “Vemos que os estudantes estão mais conscientes sobre a igualdade de gênero e, com certeza, isso será relevante para todos os departamentos de uma sociedade.

De olho no futuro

Direcionando esforços para o futuro, a doutora já encaminha novos projetos. Ao lado de Geisla, irmã e sócia do escritório Simonato Advogados, que tem base em São Bernardo, a criação de um núcleo de estudo previdenciário, com cursos de qualificação em todas as áreas do direito, em especial para o mercado da aposentadoria, já está em andamento. “Uma advocacia previdenciária fortalecida e capacitada é extremamente necessária para entregar ao cidadão o melhor retorno. Vou continuar com o foco na docência e advocacia, e, ainda que não esteja mais à frente do IAPE como presidente, após o término da minha gestão no final do ano, não vou deixar de contribuir. Está no meu DNA gestão de pessoas e integrar esse time é sempre maravilhoso”.