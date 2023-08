Mbappé marca duas vezes e Paris Saint-Germain vence a primeira no Campeonato Francês

26/08/2023 | 19:18



O Paris Saint-Germain encontrou neste sábado a sua primeira vitória no Campeonato Francês. Jogando no Parque dos Príncipes, o time de Luis Enrique bateu o Lens por 3 a 1, com dois gols de Kyllian Mbappé e um de Asensio - Guilavogui descontou no final. O resultado desta 3ª rodada coloca o clube na briga pela liderança da competição.

Mesmo com o apoio da sua torcida, o PSG demorou para se encontrar na partida e só foi crescer na reta final do primeiro tempo. Em um momento de pressão do time da casa, Asensio recebeu de Zaire-Emery, encontrou espaço e finalizou de fora da grande área para abrir o placar em Paris, aos 45 minutos.

Na volta do intervalo, Mbappé apareceu pela primeira vez para ampliar o resultado logo aos 6. Lucas Hernández trabalhou pela esquerda e serviu o francês, que não desperdiçou da entrada da área. O camisa 7 teve outras oportunidades, mas marcou seu segundo gol já aos 45 da etapa final, fechando o placar no Parque dos Príncipes.

Já no acréscimo, com 49, Guilavogui diminuiu e deu números finais para o jogo. Com o resultado, o Paris Saint-Germain chegou a cinco pontos e entrou na briga pelas primeiras posições do Campeonato Francês. O time de Luís Enrique vinha de dois empates contra Lorient e Toulouse, mantendo-se invicto na competição.