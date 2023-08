Bernie Marsden, ex-guitarrista do Whitesnake, morre aos 72 anos

26/08/2023 | 19:07



Bernie Marsden, ex-guitarrista da banda Whitesnake, morreu na quinta-feira, 24, aos 72 anos. Nas redes sociais, a família do músico informou que ele faleceu tranquilamente ao lado de sua esposa, Fran, e de suas filhas, Charlotte e Olivia. "Bernie nunca perdeu a sua paixão pela música, por escrever e gravar novas músicas até o final", disseram.

David Coverdale, ex-companheiro de banda, prestou uma homenagem ao músico, em suas redes sociais, após receber a triste notícia. "Acordei com a terrível notícia de que meu velho amigo e ex-companheiro de banda, Bernie Marsden, faleceu", escreveu.

Marsden foi um dos principais guitarristas de rock e blues do Reino Unido, contribuindo na composição de vários sucessos do Whitesnake, como Fool for Your Loving e Here I Go Again.

Nascido em Buckingham em 1951, ele começou sua carreira com a banda UFO em 1972. Depois de passar por diversos grupos, cofundou o Whitesnake em Londres em 1978. Marsden atuou em um EP, cinco álbuns e um álbum ao vivo do Whitesnake. Ele também lançou dois álbuns solo durante esse período.